Нашестя сарани: мільйонам людей загрожує голод

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Населення Східної Африки може опинитися на межі голоду через величезні рої сарани, що пожирають врожаї та пасовища, заявив BBC провідний посадовець ООН.

Якщо ситуацію не візьмуть під контроль, нашестя цих комах може призвести до продовольчої кризи, заявив Домінік Берджен, директор з надзвичайних ситуацій Організації ООН з продовольства та сільського господарства (FAO).

Під ударом опинились Ефіопія, Сомалі, Кенія, Танзанія та Уганда.

Спроби боротися із сараною досі не були ефективними.

Обприскування пестицидами з повітря є найефективнішим способом боротьби з роями, але країни регіону не мають для цього достатніх ресурсів.

Є побоювання, що сарана - яку рахують уже сотнями мільярдів - буде розмножуватися далі.

FAO каже, що комахи розмножуються так швидко, що до червня їх чисельність може зрости у 500 разів.

Організація закликала міжнародну спільноту виділити близько 76 млн доларів на фінансування обприскування уражених районів інсектицидом.

"Якщо цього не відбудеться, ситуація погіршиться, і тоді вам потрібно буде надати масивну продовольчу допомогу, аби залагодити гуманітарну ситуацію, яка навіть може вийти з-під контролю", - сказав пан Берджен.

Теперішнє нашестя сарани є найбільшим у Кенії за 70 років і найгірше у Сомалі та Ефіопії за 25 років.

У Сомалі оголосили надзвичайну ситуацію. Уряд Ефіопії закликав до негайних дій для розв'язання проблеми.

Кенія відправила літаки для розпилення пестицидів у кількох регіонах, а Уганда планує відправити солдатів для обприскування уражених районів.

Вважається, що сарана поширилася з Ємену три місяці тому.

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