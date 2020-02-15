Євробачення 2020: визначилися всі фіналісти нацвідбору
У суботу стали відомі імена вже всіх фіналістів національного відбору на пісенний конкурс Євробачення.
У другому півфіналі найкращими були KHAYAT, TVORCHI та Девід Аксельрод.
Вони приєднаються до співачок КRUTЬ та Jerry Heil, а також гурту Go-A, які перемогли за підсумками першого півфіналу 8 лютого.
Інші учасники другого півфіналу 15 лютого - GARNA, Олександр Порядинський, FO SHO, Еліна Іващенко, MOONZOO feat. F.M.F. Sure - з конкурсу вибувають, вирішили після голосування глядачі та журі програми.
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Фінал відбору на конкурс Євробачення відбудеться 22 лютого.
Детальніше почитати про всіх учасників нацвідбору і послухати їхні пісні можна в матеріалі BBC News Україна.
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