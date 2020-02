Євробачення 2020: хто змагатиметься у другому півфіналі нацвідбору

Копирайт изображения Getty Images Image caption До журі входять Андрій Данилко та Тіна Кароль, які раніше представляли Україну на Євробаченні, а також Віталій Дроздов

У суботу, 15 лютого, відбудеться другий півфінал національного відбору Євробачення, в якому змагатимуться вісім учасників.

Україна цього року знову повертається на Євробачення. Торішній конкурс Києву довелося пропустити через скандал: переможниця нацвідбору Maruv спочатку потрапила під хвилю критики через виступи в Росії, а згодом взагалі відмовилася від подальшої участі в конкурсі.

8 лютого відбувся перший півфінал, за результатами якого фіналістами стали співачки КRUTЬ та Jerry Heil, а також гурт Go-A.

22 лютого відбудеться фінал. Спільним голосуванням телеглядачі та члени журі визначать переможця, який зрештою й представлятиме Україну на конкурсі в Нідерландах.

У другому півфіналі виступатимуть восьмеро учасників:

FO SHO

KHAYAT

GARNA

Еліна Іващенко

TVORCHI

Олександр Порядинський

MOONZOO feat. F.M.F. Sure

Девід Аксельрод

Розповідаємо про кожного з них.

FO SHO

Копирайт изображения FO SHO / Facebook

Новий жіночий хіп-хоп гурт, який минулого року створили три сестри-афроукраїнки з Харкова - Бетті, Сіона й Міріам Ендал.

В доробку FO SHO поки що не так вже й багато пісень, проте гурт вже встиг привернути до себе увагу преси й виступити на фестивалі Atlas Weekend.

За перемогу в національному відборі учасниці боротимуться з піснею "BLCK SQR".

KHAYAT

Копирайт изображения KHAYAT / Facebook

Для 22-річного Андрія Хайата, який виступає під псевдонімом KHAYAT, цьогорічний відбір стане вже другою спробою потрапити на Євробачення від України: за це право він змагався і минулого року.

"Суміш фолькової манери виконання та електронної музики", - так про свою музику говорить сам KHAYAT.

На сцену співак вийде із піснею "Call for Love".

GARNA

Копирайт изображения GARNA / Facebook

GARNA - сольний проєкт української співачки Альони Лєвашевої, яка також є вокалісткою симфонічного кросовер-оркестру "Prime Orchestra" й кавер-проєкту "Manera".

На відборі вона представить пісню "Who We Are".

Еліна Іващенко

Копирайт изображения Еліна Іващенко / Facebook

18-річна Еліна Іващенко - наймолодша учасниця Національного відбору, проте просить усіх не звертати на це увагу.

"Я на 100% впевнена, що повністю готова і фізично, і морально до того, щоб брати участь в Євробаченні. Дехто каже, що мені 18 і я дитина. Досить про це говорити. Якщо мені випаде честь представляти Україну на цьому конкурсі, сподіваюсь, соромно не буде", - каже співачка.

Доводити свої слова буде піснею "Get Up".

TVORCHI

Копирайт изображения TVORCHI / Facebook

Тернопільський гурт TVORCHI був створений два роки тому, але вже встиг звернути на себе увагу кількома піснями.

Найуспішніші з них - "Believe" і "#не_танцюю", кожна з яких зібрала майже по мільйону переглядів на Youtube.

На нацвідборі учасники гурту Андрій Гуцуляк та Джеффрі Кенні виступлять із треком "Bonfire".

Олександр Порядинський

Копирайт изображения Олександр Порядинський / Facebook

Найбільш відомий як переможець одного із сезонів шоу "X-Фактор". Олександру 22, під час другого півфіналу він презентує пісню "Savior", про яку говорить так:

"В житті кожного трапляються ситуації, з яких важко самому знайти вихід. Саме в такі моменти й варто згадати: ви не наодинці з навколишнім світом. Озирніться навколо і обов'язково знайдете того, хто поверне вам віру в себе і в людей".

MOONZOO feat. F.M.F. Sure

Копирайт изображения MOONZOO / Facebook

Ще одні учасники відбору - молодий український електронний гурт MOONZOO, який записав спільну композицію з американським репером F.M.F. Sure.

Пісню під назвою "Maze" музиканти представлять під час другого півфіналу, який проходитиме 15 лютого.

Девід Аксельрод

Копирайт изображения Девід Аксельрод / Facebook

Ще з 2000-х років брав участь у багатьох пісенних телешоу - від "Шансу" до "X-Фактору". Також був учасником дуету "Барселона" і кілька разів пробував сили в торішніх відборах.

Проте донедавна Девід Аксельрод виступав під іменем Володимир Ткаченко, у 2018 році він повідомив, що змінив ім'я, аби почати все "з чистого аркуша".

У півфіналі Нацвідбору він виступить із піснею "Horizon".

...

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!