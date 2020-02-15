Євробачення 2020: хто змагатиметься у другому півфіналі нацвідбору
У суботу, 15 лютого, відбудеться другий півфінал національного відбору Євробачення, в якому змагатимуться вісім учасників.
Україна цього року знову повертається на Євробачення. Торішній конкурс Києву довелося пропустити через скандал: переможниця нацвідбору Maruv спочатку потрапила під хвилю критики через виступи в Росії, а згодом взагалі відмовилася від подальшої участі в конкурсі.
8 лютого відбувся перший півфінал, за результатами якого фіналістами стали співачки КRUTЬ та Jerry Heil, а також гурт Go-A.
22 лютого відбудеться фінал. Спільним голосуванням телеглядачі та члени журі визначать переможця, який зрештою й представлятиме Україну на конкурсі в Нідерландах.
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У другому півфіналі виступатимуть восьмеро учасників:
- FO SHO
- KHAYAT
- GARNA
- Еліна Іващенко
- TVORCHI
- Олександр Порядинський
- MOONZOO feat. F.M.F. Sure
- Девід Аксельрод
Розповідаємо про кожного з них.
FO SHO
Новий жіночий хіп-хоп гурт, який минулого року створили три сестри-афроукраїнки з Харкова - Бетті, Сіона й Міріам Ендал.
В доробку FO SHO поки що не так вже й багато пісень, проте гурт вже встиг привернути до себе увагу преси й виступити на фестивалі Atlas Weekend.
За перемогу в національному відборі учасниці боротимуться з піснею "BLCK SQR".
KHAYAT
Для 22-річного Андрія Хайата, який виступає під псевдонімом KHAYAT, цьогорічний відбір стане вже другою спробою потрапити на Євробачення від України: за це право він змагався і минулого року.
"Суміш фолькової манери виконання та електронної музики", - так про свою музику говорить сам KHAYAT.
На сцену співак вийде із піснею "Call for Love".
GARNA
GARNA - сольний проєкт української співачки Альони Лєвашевої, яка також є вокалісткою симфонічного кросовер-оркестру "Prime Orchestra" й кавер-проєкту "Manera".
На відборі вона представить пісню "Who We Are".
Еліна Іващенко
18-річна Еліна Іващенко - наймолодша учасниця Національного відбору, проте просить усіх не звертати на це увагу.
"Я на 100% впевнена, що повністю готова і фізично, і морально до того, щоб брати участь в Євробаченні. Дехто каже, що мені 18 і я дитина. Досить про це говорити. Якщо мені випаде честь представляти Україну на цьому конкурсі, сподіваюсь, соромно не буде", - каже співачка.
Доводити свої слова буде піснею "Get Up".
TVORCHI
Тернопільський гурт TVORCHI був створений два роки тому, але вже встиг звернути на себе увагу кількома піснями.
Найуспішніші з них - "Believe" і "#не_танцюю", кожна з яких зібрала майже по мільйону переглядів на Youtube.
На нацвідборі учасники гурту Андрій Гуцуляк та Джеффрі Кенні виступлять із треком "Bonfire".
Олександр Порядинський
Найбільш відомий як переможець одного із сезонів шоу "X-Фактор". Олександру 22, під час другого півфіналу він презентує пісню "Savior", про яку говорить так:
"В житті кожного трапляються ситуації, з яких важко самому знайти вихід. Саме в такі моменти й варто згадати: ви не наодинці з навколишнім світом. Озирніться навколо і обов'язково знайдете того, хто поверне вам віру в себе і в людей".
MOONZOO feat. F.M.F. Sure
Ще одні учасники відбору - молодий український електронний гурт MOONZOO, який записав спільну композицію з американським репером F.M.F. Sure.
Пісню під назвою "Maze" музиканти представлять під час другого півфіналу, який проходитиме 15 лютого.
Девід Аксельрод
Ще з 2000-х років брав участь у багатьох пісенних телешоу - від "Шансу" до "X-Фактору". Також був учасником дуету "Барселона" і кілька разів пробував сили в торішніх відборах.
Проте донедавна Девід Аксельрод виступав під іменем Володимир Ткаченко, у 2018 році він повідомив, що змінив ім'я, аби почати все "з чистого аркуша".
У півфіналі Нацвідбору він виступить із піснею "Horizon".
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