Кремль: Путін попередив Зеленського про неприпустимість "спотворення правди" про Другу світову

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Президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з лідером України Володимиром Зеленським наголосив на неприпустимості "спотворення правди" про Другу світову війну.

"Підкреслено внесок всіх народів СРСР в розгром нацистської Німеччини та вказано на неприпустимість спотворення історичної правди про події Другої світової війни", - повідомила пресслужба Кремля про розмову.

Також Путін заявив про готовність до обміну "утримуваних людей" і обговорив із Зеленським припинення вогню, розведення сил та розмінування на Донбасі.

Про що Путін?

Під час візиту до Польщі у січні Володимир Зеленський виголосив промову, яка викликала роздратування у Кремлі.

"Польща та польський народ першими відчули на собі наслідки змови тоталітарних режимів. Це призвело до початку Другої світової війни та дозволило нацистам запустити смертоносний маховик Голокосту", - заявив президент України.

Він не згадав про пакт Молотова-Ріббентропа, проте всі зрозуміли, що саме його Зеленський мав на увазі.

І саме цей пакт та секретний протокол про поділ Польщі та сфер впливу в Східній Європі, укладений в серпні 1939 року між СРСР та Німеччиною, як визнають у Європі, став спусковим механізмом початку Другої світової.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У січні на зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою Володимир Зеленський виголосив промову, в якій фактично назвав СРСР одним з винуватців Другої Світової війни

Речник Путіна Дмитро Пєсков тоді назвав заяву Зеленського про причетність СРСР до розв'язання Другої світової війни "помилковою" та "образливою".

"Категорично не згодні з цією заявою. В ній президент України солідаризувався з дуже помилковою, на наше переконання, точкою зору польського керівництва і солідаризується з точкою зору, яка є образливою для десятків мільйонів росіян і громадян країн СНД, чиї батьки, діди та родичі віддали життя за звільнення Європи і Польщі від фашизму", - заявив пан Пєсков.

Колишня українська прокурор в Криму Наталя Поклонська, яка перейшла на бік Росії і зараз є членом Держдуми, назвала заяву Зеленського "уроком махрової русофобії".

Версія розмови від Зеленського

Раніше свою версію нової телефонної розмови Путіна та Зеленського оприлюднила пресслужба українського президента.

"Сторони обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час Нормандського саміту 9 грудня 2019 року в Парижі, а також підготовку до наступної зустрічі лідерів Нормандської четвірки", - інформував сайт Офісу президента.

Згідно з цією інформацією, лідери акцентували увагу на звільненні утримуваних українських громадян, які перебувають на територіях ОРДЛО та Криму, а також в Росії.

Окрім того, Зеленський та Путін погодилися з необхідністю активізувати роботу Тристоронньої контактної групи у Мінську.

Про що домовилися на Нормандській зустрічі

9 грудня лідери України, Росії, Франції та Німеччини після трирічної перерви провели саміт у Нормандському форматі.

Там домовились про обмін полоненими у форматі "всіх на всіх", чергове припинення вогню і розведення сил на Донбасі на трьох ділянках.

У Парижі учасники переговорів заявили, що "вважають за необхідне інкорпорувати "формулу Штайнмаєра" в українське законодавство".

Копирайт изображения AFP Image caption Перша зустріч президентів України та Росії у форматі "віч-на-віч" відбулася 9 грудня у Парижі

Там же і відбулася перша зустріч Зеленського та Путіна "віч-на-віч".

З того часу Україні вдалося здійснити обмін з самопроголошеними "республіками". 29 грудня 2019 року "ДНР/ЛНР" передали Україні 76 громадян в обмін на 127 осіб. За словами української влади, це був перший етап великого обміну, про який домовилися на переговорах у Парижі.

Щодо наступних трьох точок розведення, то переговори у Мінську щодо цього ще тривають. Відомо, що сторони майже погодили першу точку у районі Гнутового (Донецька область).

Наступна зустріч в Нормандському форматі має відбутися у квітні 2020 року.

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