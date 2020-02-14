Температура в Антарктиці вперше перевищила +20°C

Копирайт изображения Getty Images Image caption На острові Сімор в Антарктиці температура повітря досягла +20,75 градусів Цельсія

Бразильські метеорологи повідомили, що на острові Сімор у північній частині Антарктиди температура повітря досягла +20,75° C. Настільки високу температуру в Антарктиці фіксують вперше в історії спостережень.

Однак, за словами бразильського вченого Карлоса Шефера, цей показник, зафіксований 9 лютого, має ізольований характер і не є частиною серії довгострокових вимірювань. Тому його не можна використовувати для прогнозування тенденцій у зміні клімату.

"Це просто один з показників. Це сигнал про те, що в цьому районі відбувається щось незвичайне", - наголосив метеоролог.

На континенті Антарктида минулого тижня також зафіксували рекордно високу температуру - на Антарктичному півострові вона піднялася до +18,3° C.

Наскільки швидко тане лід в Антарктиді?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Прибережні льодовики в Антарктиці швидко втрачають масу

За даними Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), за останні 50 років середня температура в Антарктиці піднялася майже на 3 градуси Цельсія. Близько 87% льодовиків на західному краю Антарктиди за цей час відступили вглиб континенту.

За останні 12 років швидкість скорочення площі льодовиків прискорилася під впливом глобального потепління, вважає ВМО.

Січень цього року став найтеплішим місяцем за всю історію метеорологічних спостережень в Антарктиці.

В Антарктиці - величезному районі, до складу якого входять континент Антарктида, острови та навколишній океан, - зосереджено близько 70% запасів прісної води планети у формі снігу і льоду. Якщо ця маса почне інтенсивно танути, рівень світового океану може підвищитися на 50-60 метрів, хоча цей процес розтягнеться на кілька сторіч.

Однак ВМО вважає, що вже до кінця поточного сторіччя підйом рівня моря складе від 30 до 110 см.

Попередня рекордно висока температура в усьому Антарктичному регіоні склала +19,8 градуса Цельсія. Вона була зареєстрована на острові Сигню у січні 1982 року.

У липні минулого року в Арктиці була відзначена найвища температура за всю історію вимірювань - +21 градус Цельсія. Вона була зафіксована на північній частині острова Елсмір, який є частиною Канадського Арктичного архіпелагу.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!