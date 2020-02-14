Офіс Зеленського судиться із журналістами – випуск новин

  • 14 лютого 2020

У випуску 14 лютого:

  • Зеленський і Патрушев в Омані: Офіс президента судиться із журналістами через розслідування;
  • Як медики рятували життя у Дебальцевському котлі і робили операції в окопах;
  • Що потрібно знати про коронавірус Ковід-19.

Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.

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