Офіс Зеленського судиться із журналістами – випуск новин
- 14 лютого 2020
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У випуску 14 лютого:
- Зеленський і Патрушев в Омані: Офіс президента судиться із журналістами через розслідування;
- Як медики рятували життя у Дебальцевському котлі і робили операції в окопах;
- Що потрібно знати про коронавірус Ковід-19.
Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.
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