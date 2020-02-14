Офіс Зеленського судиться із журналістами – випуск новин

У випуску 14 лютого:

Зеленський і Патрушев в Омані: Офіс президента судиться із журналістами через розслідування;

Як медики рятували життя у Дебальцевському котлі і робили операції в окопах;

Що потрібно знати про коронавірус Ковід-19.

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