"Це якась Санта-Барбара". Зеленський у Мюнхені говорив про імпічмент Трампа

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Президент України порівняв історію з імпічментом у США з серіалом "Санта-Барбара" і заявив, що його тіло належить народу України.

Володимир Зеленський виступив на 56-й Мюнхенській конференції з питань безпеки. Там він багато жартував і зробив кілька важливих заяв.

"Санта-Барбара"

У Мюнхені Володимиру Зеленському ставили багато питань про його роль у процесі довкола імпічменту президента США Дональда Трампа.

Він розповів, що у своєму попередньому житті дуже хотів бути популярним у США і отримати пермію "Оскар". І от він став популярним у США, але в інший спосіб. І він, за його словами, цього не хотів.

А ще пан Зеленський порівняв історію з імпічментом і своїми переговорами з Дональдом Трампом з серіалом "Санта-Барбара". Правда, ведуча Мюнхенської конференції його не зрозуміла.

Президент України сказав, що чекає на Дональда Трампа у Києві: "Я готовий прийняти Трампа швидше, ніж він мене".

Також він розповів, що іноді шкодує, що вирішив стати президентом. При цьому зазначив, що його "тіло, мій мозок і очі і навіть серце належать українському народу".

Копирайт изображения Reuters Image caption Володимир Зеленський зустрівся у Мюнхені зі засновником Facebook Марком Цукербергом

125 тисяч російських паспортів на Донбасі

Свій виступ на конференції у Мюнхені він присвятив ситуації на Донбасі і говорив про потребу оновлення світової архітектури безпеки.

"Нас переконують, що дієвим є прямий діалог з так званої "місцевою владою" в ОРДЛО. Ми готові до діалогу з мирним населенням цих територій, але не з тими, хто не визнаний з точки зору міжнародного права, а тому не може представляти місцеве населення України", - сказав пан Зеленський.

Також він висловив впевненість, що зможе закінчити війну протягом п'яти років своєї каденції.

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"Наше бажання - провести місцеві вибори у жовтні 2020 року по всій Україні. Але зробити це без елементарних безпекових і політичних умов неможливо для нас", - зазначив голова держави.

За його словами, особливо зробити це не можливо, коли Москва інформує, що видала 125 тис. російських паспортів на непідконтрольних територіях Донбасу.

Також, на думку президента, вибори на Донбасі не можуть відбутися не за українським законодавством, під звуки пострілів і без українського контролю над кордоном.

Під час свого виступу президент нагадав, що понад 200 українців утримуються в ув'язненні у так званих "ДНР" і "ЛНР", а понад 100 кримських татар - на території Криму та в Росії.

Цих людей, за його словами, потрібно негально звільнити і влада працює над цим.

Говорячи про зустріч у Парижі з Володимиром Путіним, Зеленський сказав, що прохолодно було не тільки на вулиці, але все одно вони зустрілися. І результатом, за його словами, було повернення полонених українців.

Документи не працюють

"Росія повинна захотіти віддати нам нашу землю", - також сказав президент про ситуацію щодо переговорів з РФ.

При цьому він заявив, що жодні меморандуми і документи не можуть захистити країну, а лише армія і зброя. Українську армію він назвав однією з найсильнішихв Європі.

Такі заяви він зробив у контексті розмови про Будапештський меморандум, коли Україна відмовилась від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки, але це її не захистило.

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Крім того він назвав війну в Україні війною у всій Європі. Президент багато дякував за підтримку США та Європі.

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