Коронавірус: перша смерть в Європі та 2,5 тис. інфікованих за добу

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Турист з Китаю помер від коронавірусу у Франції. Це перша смерть від цієї хвороби за межами Азії.

Про це повідомила міністерка охорони здоров'я Франції Агнес Бузін.

За минулу добу вірус підхопили 2641 людина. Всього у Китаї понад 66 тисяч хворих, ще 500 - у світі.

Померли від вірусу понад 1500 людей.

Турист з Китаю

У Франції помер 80-річний чоловік, який приїхав з провінції Хубей. Цей регіон став епіцентром поширення вірусу.

Він прибув до Франції ще 16 січня. Його помістили у госпіталь під карантин 25 січня.

До цього від коронавірусу за межами Китаю померли три людини - у Гонконзі, на Філіппінах і в Японії.

Наприкінці січня Франція стала першою європейською країною, де з'явилися хворі на коронавірус.

Там зафіксували 11 підтверджених випадків вірусу Covid-19. Шестеро людей все ще залишаються у лікарні.

Чоловік, який помер, мав інфекцію легень. Його дочка все ще залишається у госпіталі, але вона одужує.

Решта п'ятеро - це британці, яка підхопили вірус на лижному курорті Ле-Контамін-Монжуа у французьких Альпах.

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Коронавірус у світі

За межами Китаю, зафіксовано понад 500 випадків коронавірусу у 24 країнах.

Найбільше хворих за межами Китаю перебуває у Японії. Там на карантині стоїть круїзний лайнер Diamond Princess, де зафіксовано 281 випадок Covid-19.

Всього на кораблі перебуває 3700 пасажирів і членів екіпажу. Серед них є 25 українців.

У двох українців діагностували коронавірус.

Нещодавно США заявили, що будуть евакуювати американських громадян з лайнера.

Австралія також планує забрати свої громадян звідти.

П'ять випадків коронавірусу виявили у Єгипті.

Як тримається Китай?

Попри значне поширення вірусу, міністр охорони здоров'я Китаю Ванг Ї запевнив, що спалах "в основному під контролем".

За його словами, різко зросла кількість людей, які видужали.

Тим часом, нові дані, які оприлюднили у п'ятницю, 14 лютого, продемонстрували, що у Китаї захворіли понад 1700 медиків. Шість померли.

У 20-ти мільйонному Пекіні запровадили карантин. Всі, хто повертається у місто, мають провести 14 днів в ізоляції. Інакше - буде покарання.

Всесвітня організація охорони здоров'я починає у Китаї розслідувати спалах коронавірусу.

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