Коронавірус: Китай заборонив користуватись авто в 60-мільйонній провінції
Китай посилив обмеження на пересування в провінції Хубей у межах боротьби з коронавірусом. Цей регіон став епіцентром поширення вірусу.
Шістдесятьом мільйонам людей у провінції сказали залишатися вдома і покидати домівки тільки у випадку надзвичайної ситуації.
Всьому населенню провінції заборонили користування приватними автомобілями.
Хубей та місто Ухань найбільше постраждали від спалаху, який наразі забрав 1665 життів у Китаї.
Але Китай вже третій день поспіль оголошує про падіння кількості нових випадків захворювання і влада каже, що контролює поширення хвороби.
У неділю влада повідомила про 2 099 нових випадків - у порівнянні з 2641 в суботу та 5090 у п'ятницю.
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Смерть туриста з Китаю
У суботу Франції помер 80-річний чоловік, який приїхав з провінції Хубей.
Він прибув до Франції ще 16 січня. Його помістили у госпіталь під карантин 25 січня.
До цього від коронавірусу за межами Китаю померли три людини - у Гонконзі, на Філіппінах і в Японії.
Наприкінці січня Франція стала першою європейською країною, де з'явилися хворі на коронавірус.
Там зафіксували 11 підтверджених випадків вірусу Covid-19. Шестеро людей все ще залишаються у лікарні.
Чоловік, який помер, мав інфекцію легень. Його дочка все ще залишається у госпіталі, але вона одужує.
Решта п'ятеро - це британці, яка підхопили вірус на лижному курорті Ле-Контамін-Монжуа у французьких Альпах.
Коронавірус у світі
За межами Китаю зафіксовано понад 500 випадків коронавірусу у 24 країнах.
Найбільше хворих за межами Китаю перебуває у Японії. Там на карантині стоїть круїзний лайнер Diamond Princess, де зафіксовано 281 випадок Covid-19.
Всього на кораблі перебуває 3700 пасажирів і членів екіпажу. Серед них є 25 українців.
У двох українців діагностували коронавірус.
19 лютого Україна планує евакуювати з Уханю 50 своїх громадян.
Нещодавно США заявили, що будуть евакуювати американських громадян з лайнера.
Австралія також планує забрати свої громадян звідти.
П'ять випадків коронавірусу виявили у Єгипті.
Як тримається Китай?
Попри значне поширення вірусу, міністр охорони здоров'я Китаю Ванг Ї запевнив, що спалах "в основному під контролем".
За його словами, різко зросла кількість людей, які видужали.
Тим часом, нові дані, які оприлюднили у п'ятницю, 14 лютого, продемонстрували, що у Китаї захворіли понад 1700 медиків. Шість померли.
У 20-ти мільйонному Пекіні запровадили карантин. Всі, хто повертається у місто, мають провести 14 днів в ізоляції. Інакше - буде покарання.
Всесвітня організація охорони здоров'я починає у Китаї розслідувати спалах коронавірусу.
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