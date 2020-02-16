Коронавірус: Китай заборонив користуватись авто в 60-мільйонній провінції

Копирайт изображения Getty Images

Китай посилив обмеження на пересування в провінції Хубей у межах боротьби з коронавірусом. Цей регіон став епіцентром поширення вірусу.

Шістдесятьом мільйонам людей у провінції сказали залишатися вдома і покидати домівки тільки у випадку надзвичайної ситуації.

Всьому населенню провінції заборонили користування приватними автомобілями.

Хубей та місто Ухань найбільше постраждали від спалаху, який наразі забрав 1665 життів у Китаї.

Але Китай вже третій день поспіль оголошує про падіння кількості нових випадків захворювання і влада каже, що контролює поширення хвороби.

У неділю влада повідомила про 2 099 нових випадків - у порівнянні з 2641 в суботу та 5090 у п'ятницю.

Смерть туриста з Китаю

У суботу Франції помер 80-річний чоловік, який приїхав з провінції Хубей.

Він прибув до Франції ще 16 січня. Його помістили у госпіталь під карантин 25 січня.

До цього від коронавірусу за межами Китаю померли три людини - у Гонконзі, на Філіппінах і в Японії.

Наприкінці січня Франція стала першою європейською країною, де з'явилися хворі на коронавірус.

Копирайт изображения Getty Images

Там зафіксували 11 підтверджених випадків вірусу Covid-19. Шестеро людей все ще залишаються у лікарні.

Чоловік, який помер, мав інфекцію легень. Його дочка все ще залишається у госпіталі, але вона одужує.

Решта п'ятеро - це британці, яка підхопили вірус на лижному курорті Ле-Контамін-Монжуа у французьких Альпах.

Коронавірус у світі

За межами Китаю зафіксовано понад 500 випадків коронавірусу у 24 країнах.

Найбільше хворих за межами Китаю перебуває у Японії. Там на карантині стоїть круїзний лайнер Diamond Princess, де зафіксовано 281 випадок Covid-19.

Всього на кораблі перебуває 3700 пасажирів і членів екіпажу. Серед них є 25 українців.

У двох українців діагностували коронавірус.

19 лютого Україна планує евакуювати з Уханю 50 своїх громадян.

Копирайт изображения Reuters

Нещодавно США заявили, що будуть евакуювати американських громадян з лайнера.

Австралія також планує забрати свої громадян звідти.

П'ять випадків коронавірусу виявили у Єгипті.

Як тримається Китай?

Попри значне поширення вірусу, міністр охорони здоров'я Китаю Ванг Ї запевнив, що спалах "в основному під контролем".

За його словами, різко зросла кількість людей, які видужали.

Тим часом, нові дані, які оприлюднили у п'ятницю, 14 лютого, продемонстрували, що у Китаї захворіли понад 1700 медиків. Шість померли.

У 20-ти мільйонному Пекіні запровадили карантин. Всі, хто повертається у місто, мають провести 14 днів в ізоляції. Інакше - буде покарання.

Всесвітня організація охорони здоров'я починає у Китаї розслідувати спалах коронавірусу.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!