Коронавірус: з круїзного лайнера в Японії евакуювали американців

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Громадян США, які перебували на борту круїзного лайнера Diamond Princess, евакуювали з судна, що два тижні стоїть на карантині в порту Японії.

Два чартери американського уряду вранці у понеділок вилетіли з Міжнародного аеропорту Токіо.

Усього на борту лайнера перебували приблизно 400 американців.

Лайнер компанії Diamond Princess з 3 лютого через спалах коронавірусу 2019 nCoV на борту стоїть на карантині в японському порту Йокогама.

На борту круїзного судна перебувають близько 3700 людей. За даними МЗС України, на лайнері працюють 25 українців.

Корабель затримали на карантин після того, як у чоловіка, який вийшов у Гонконзі, виявили коронавірус.

Японська влада у неділю повідомила, що кількість нових випадків захворювання на борту корабля зросла на 70 до 355.

Щонайменше 40 громадян США заражені коронавірусом і будуть лікуватися в Японії, розповів CBS лікар Ентоні Фоучі, директор Національного інституту алергії та інфекційних хвороб.

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Поки незрозуміло, скільки саме американців евакуювали. Очікується, що доставлять їх на бази Військово-повітряних сил.

"Якщо у людей в літаку почнуть проявлятися симптоми коронавірусу, їх відокремлять від інших пасажирів на борту літака", - розповів лікар.

Американців, які прилетять до США, помістять на двотижневий карантин.

"І причина такого рішення полягає в тому, що ступінь передачі коронавірусу на цьому круїзному лайнері схожа на перебування в точці доступу", - пояснив лікар Фоучі.

Дехто з американців відмовився від евакуації. Вони вирішили, що краще дочекатися закінчення карантину на судні, який спливає 19 лютого.

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Пасажир лайнера Метт Сміт заявив, що не хоче їхати в автобусі до літака з людьми, які ймовірно можуть бути зараженими.

Про евакуацію своїх громадян з лайнера повідомили також інші країни, зокрема Ізраїль, Гонконг та Канада. У понеділок Австралія оголосила, що евакуює 200 своїх громадян.

Україна планує евакуацію своїх громадян 19 лютого. Загалом Україна планує евакуювати з Китаю 56 людей, з яких 11 - іноземці, зокрема, аргентинці.

Мова йде про здорових людей, які погодились пройти в Україні 14-денний карантин.

Що відбувається на лайнері

Лайнер компанії Diamond Princess вийшов з Йокогами 20 січня, пройшов по маршруту Кагосіма - Гонконг - Окінава і повернувся назад. Кілька людей почали скаржитися на здоров'я, тому влада вирішила обстежити всіх, хто був на борту.

Уряд Японії роздав дві тисячі iPhone пасажирам судна. Це зробили для того, щоби люди могли користуватися додатком, створеним міністерством охорони здоров'я Японії, який допомагає користувачам спілкуватися з лікарями, провізорами та консультантами з питань психічного здоров'я. Телефони, зареєстровані за межами Японії, не мають доступу до програми.

Тим часом Китай посилив обмеження на пересування в провінції Хубей, яка стала епіцентром поширення вірусу.

Шістдесятьом мільйонам людей у провінції сказали залишатися вдома і заборонили користування приватними автомобілями.

Хубей та місто Ухань найбільше постраждали від спалаху, який наразі забрав 1692 життя у Китаї. Кількість інфікованих зросла до 70 тисяч.

Але Китай вже третій день поспіль оголошує про падіння кількості нових випадків захворювання і влада каже, що контролює поширення хвороби.

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