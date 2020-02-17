Озброєні грабіжники вкрали сотні рулонів туалетного паперу в Гонконгу

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Озброєні грабіжники в Гонконзі викрали сотні рулонів туалетного паперу.

Зараз у Гонконгу не вистарчає туалетного паперу через дефіцит, спричинений панічним скуповуванням товарів під час спалаху коронавірусу.

Правоохоронці заарештували двох чоловіків та вилучили частину вкраденого, повідомляють місцеві ЗМІ.

За інформацією, озброєні ножами грабіжники погрожували працівнику служби доставки, який вивантажив рулони туалетного паперу під супермаркетом Wellcome.

Apple Daily повідомляє, що вкрали 600 рулонів туалетного паперу на суму приблизно 218 доларів.

У магазинах всього міста вишиковуються довгі черги з надходженням нового товару, який одразу ж зникає з полиць.

Попри запевнення уряду, що спалах вірусу не вплинув на запаси товарів, мешканці запасаються туалетним папером.

Інші продукти також скупили у паніці, зокрема рис, макарони та мийні засоби.

Маски для обличчя та засоби для дезінфікування рук майже неможливо дістати, оскільки люди намагаються захистити себе від коронавірусу, який вже забрав понад 1700 життів.

Влада звинувачує у паніці чутки в Інтернеті та заявляє, що запаси харчових продуктів та побутових товарів є непорушними.

Також у Сінгапурі зафіксували панічне скуповування рулонів туалетного паперу, засобів для дезінфекції рук та масок для обличчя. У державі зареєстровано 75 випадків коронавірусу.

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