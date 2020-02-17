Бірюков вибачився перед військовими, яких назвав "виродками"
Ексрадник Петра Порошенка Юрій Бірюков вибачився перед військовими, які голосували за Володимира Зеленського, за те, що назвав їх "виродками". Про це він написав у Facebook.
"Зробив дурість на емоціях, не вважаючи свої власні думки істиною в останній інстанції. Реально сам відчував дискомфорт практично відразу ж. Щиро перепрошую з приводу власної дурості...", - написав пан Бірюков.
У суботу Юрій Бірюков різко розкритикував ідею спільного патрулювання на Донбасі бійцями ЗСУ та бойовиками.
"Хочеться побажати кожному виродку зі складу ЗСУ, який минулої весни проголосував за Зеленського, вічно бути у спільному патрулюванні з сепарами", - написав він у Facebook.
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Пізніше Юрій Бірюков видалив цей допис.
Користувачі соцмереж розкритикували Юрія Бірюкова за допис, а голова фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко закликав посилити відповідальність за образу військових.
Що це за спільне патрулювання?
15 грудня під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки Володимир Зеленський припустив можливість спільного патрулювання державного кордону на непідконтрольних уряду територіях українськими військовими, ОБСЄ та "представниками тимчасово окупованих територій".
"Думаю, що у нас є можливість дотиснути, щоб там були як українці, так і представники тимчасово окупованих територій, так і ОБСЄ", - заявив він.
Він зазначив, що спільний контроль кордону дозволить провести місцеві вибори в непідконтрольних уряду районах Донбасу вже у жовтні 2020 року.
Зеленський додав, що без присутності українських військових на кордоні виборів в цих районах не буде.
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