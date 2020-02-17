Небезпечні дитячі крісла знову потрапили на Amazon. Як відреагувала компанія

Копирайт изображения AMAZON Image caption Ціна автокрісел - від 3,99 до 30,99 фунтів стерлінгів

Інтернет-сервіс Amazon шкодує, що підозрілі дитячі автокрісла знову знайшли у продажу в його магазині у Британії, і переконує, що їх видалили з продажу.

Ці товари знайшла програма BBC Panorama.

Покупці неодноразово скаржилися на ці автокрісла.

У 2013 році стався інцидент, що став причиною розслідування стандартів безпеки автокріслел. Його результати підтвердили що таке автокрісло може відірватися у випадку аварії на швидкості 48 км/год.

Зовсім нещодавно журнал Which? знайшов на Amazon автокрісла з такнини, на яких не було необхідного у 2019 році маркування безпеки. Виявилося, що інші інтернет-сервіси, зокрема eBay, також їх продавали.

Без сертифікату безпеки

До останнього випадку були причетні чотири невідомі бренди.

В одному з описів виріб називають "безпечним сидінням для немовлят", яке не дозволить травмуватися дитині, якщо автомобіль різко загальмує. Його продавали всього за 3,99 фунта стерлінгів.

BBC Panorama намагалася зв'язатися з компаніями, причетними до цих автокрісел. Відповіла лише одна компанія, заявивши, що не є виробником.

Журналісти придбали три автокрісла. Вони мали схожий дизайн до тих, які фігурували у справі 2013 року, та не мали сертифікатів безпеки.

Онлайн-шкода

Керівник компанії Amazon у Британії заявив, що компанія вживає заходів, щоби гарантувати безпеку продукції, яку продає. Дуг Гурр розповів, що компанія має автоматизовані алгоритми, а її співробітники переглядають десятки мільйонів відгуків клієнтів.

У своїй заяві компанія додала: "Безпека для нас надзвичайно важлива. Ми шкодуємо, що ці товари розмістили сторонні продавці, які користуються нашим сервісом".

"Після ретельного розслідування ми виявили проблему та видаляємо ці товари. Ми також зв'язуємось з кожним клієнтом, хто придбав один із цих товарів, щоб пояснити ситуацію та повернути їм гроші", - додали в Amazon.

Amazon розсилає електронні листи споживачам, які придбали ці автокрісла.

"Товар, який ви отримали від третьої особи-продавця, може не відповідати чинним стандартам перевезення дітей. Якщо у вас все-таки є цей товар, будь ласка, негайно припиніть його використовувати, відріжте ремінці, щоб переконатися, що він не може бути використаний повторно, й утилізуйте предмет", - нагадує Amazon.

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