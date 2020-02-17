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Гелікоптери доставили 50 тонн снігу до гірськолижного курорту Люшон-Сюпербаньєр у французьких Піренеях і розкидали його по схилах. Без цього курорту довелося б зупинити роботу.

Сніг, який привезли з вищих гір, розвантажили на трасах для дітей і початківців 14 і 15 лютого.

Цього тижня в Піренеях температура зросла вище +10 градусів.

Місцевий муніципалітет витратив на доставку снігу п'ять тисяч євро. Його очільник Ерве Пуно вважає такий крок цілком доречним.

"Ми не плануємо завалити снігом всю лижну зону, але без цієї операції нам довелося б закрити значну частину трас, причому під час канікул, коли до нас приїжджає найбільша кількість новачків і клієнтів гірськолижних шкіл", - заявив він.

Протести зелених

Період шкільних канікул у лютому та березні - традиційний високий сезон на лижних курортах Франції.

Копирайт изображения Getty Images Image caption За такої погоди на лижах не покатаєшся

Траси мають залишатися відкритими, аби зберегти приблизно 80 робочих місць лижних інструкторів, машиністів підіймачів і керівників дитячих груп, каже Ерве Пуно.

Проте доставку снігу вже розкритикували "зелені".

"Замість того, щоб пристосовуватися до глобального потепління, ми посилюємо проблему: проводимо операцію, яка вимагає витрат енергії і посилює це саме потепління. Це служить інтересам елітних груп, які можуть собі дозволити (катання на лижах. - Ред.). Все шкереберть!" - заявив в інтерв'ю французькому телебаченню активіст групи "Європейська екологія" Бастьєн О.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Малосніжна зима загрожує місцевим жителям втратою роботи

Ерве Пуно у відповідь зауважив, що завезення снігу, можливо, і не була найбільш екологічним рішенням, але у місцевої влади не залишалося вибору.

Майбутнє багатьох піренейських лижних курортів сьогодні під питанням. Менше снігу - менше гостей.

Курорт Лє Морті цього місяця мусив тимчасово закрити траси в розпал сезону, що призвело до втрат для місцевої економіки.

Внаслідок підвищення температури особливо страждають курорти, які невисоко в горах.

За даними національної служби погоди Meteo-France, минулий січень виявився найтеплішим з 1900 року. Метеорологи пов'язують теплу погоду і малу кількість снігу з глобальними змінами клімату.

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