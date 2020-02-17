Коронавірус: евакуація із круїзного лайнера на карантині – випуск новин
У випуску 17 лютого:
- Американців вивезли із круїзного лайнера Diamond Princess, який стоїть на карантині в Японії через коронавірус Covid-19. Низка інших країн також планує евакуювати своїх громадян. Українці наразі залишаються на судні;
- Історія бортпровідника, який загинув в авіакатастрофі МАУ в Ірані;
- І як це - жити у будинку Гауді у Барселоні, довкола якого постійно збираються туристи.
Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.
І підписуйтеся на наш Youtube-канал!