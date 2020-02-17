Коронавірус: евакуація із круїзного лайнера на карантині – випуск новин

  • 17 лютого 2020

У випуску 17 лютого:

  • Американців вивезли із круїзного лайнера Diamond Princess, який стоїть на карантині в Японії через коронавірус Covid-19. Низка інших країн також планує евакуювати своїх громадян. Українці наразі залишаються на судні;
  • Історія бортпровідника, який загинув в авіакатастрофі МАУ в Ірані;
  • І як це - жити у будинку Гауді у Барселоні, довкола якого постійно збираються туристи.

Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.

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