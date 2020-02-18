Спроба прориву на Донбасі: важкі бої і втрати української армії
Проросійські сили на Донбасі у вівторок зранку пішли у наступ неподалік від ділянки розведення у Золотому. Штаб ООС повідомляє про важкі бої і втрати.
У пресцентрі Операції об'єднаних сил повідомили BBC News Україна, що бій триває до цього часу, втрати серед українських бійців уточнюють.
А в Офісі президента анонсували засідання Ради нацбезпеки за участю секретаря РНБО, керівництва Генерального штабу ЗСУ, МВС і СБУ. О 12:00 за його результатами відбудеться брифінг.
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Наступ
"Сьогодні, зранку 18 лютого збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний", - йдеться у повідомленні пресцентру ООС.
Супротивник застосував різне озброєння: від гранатометів і крупнокаліберних кулеметів до важких 120-мм мінометів.
"Під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій та здійснили спробу просування через лінію розмежування", - відзначають у штабі ООС.
"Станом на зараз триває бій. На жаль, внаслідок ворожих обстрілів українські захисники понесли втрати", - додають там.
Кількість загиблих поки що невідома.
У штабі ООС також повідомляють, що українська армія "дає адекватну відповідь" і веде вогонь у відповідь.
Втрати супротивника також уточнюються.
Росія послідовно заперечує участь своїх військових у конфлікті на Донбасі.
Найбільший бій з 2018 року
Раніше про бій на Донбасі написав журналіст Юрій Бутусов.
"Сьогодні о 5 ранку російські війська атакували українські опорні пункти в районі Золотого, зараз з 5 години йде безперервний важкий бій із застосуванням всіх видів зброї, включаючи артилерію калібру 152 мм, міномети 120 мм", - повідомив він.
За його даними, загострення сталося біля ділянки розведення Золоте-Оріхове-Новотошківка, де позиції утримують бійці 72-ї і 93-ї бригад.
"На одному з опорних пунктів був ближній бій з російською штурмовою групою. Наша артилерія відкрила вогонь у відповідь, підтягуються резерви", - додав Юрій Бутусов.
За його оцінками, це найбільше загострення з 2018 року.
Згадані пресцентром ООС населені пункти Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний знаходяться неподалік Золотого і Катеринівки на Луганщині, де восени відбулося розведення сил.
Заяви про спільне патрулювання
На ділянці біля Золотого загострення та обстріли тривали з початку року, однак останні кілька тижнів на всій лінії фронту стало порівняно спокійно.
Водночас 15 грудня під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки президент України Володимир Зеленський припустив можливість спільного патрулювання державного кордону.
"Думаю, що у нас є можливість дотиснути, щоб там були як українці, так і представники тимчасово окупованих територій, так і ОБСЄ", - заявив він.
Він зазначив, що спільний контроль кордону дозволить провести місцеві вибори в непідконтрольних уряду районах Донбасу вже у жовтні 2020 року.
Зеленський додав, що без присутності українських військових на кордоні виборів в цих районах не буде.
Його заява викликала гостру критику зі сторони опонентів.
Ексрадник Петра Порошенка Юрій Бірюков написав у Facebook: "Хочеться побажати кожному виродку зі складу ЗСУ, який минулої весни проголосував за Зеленського, вічно бути у спільному патрулюванні з сепарами".
Пізніше Юрій Бірюков видалив цей допис і вибачився.
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