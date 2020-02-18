Спроба прориву на Донбасі: важкі бої і втрати української армії

Копирайт изображения УНІАН Image caption Оглядачі кажуть про найбільшу спробу прориву з 2018 року

Проросійські сили на Донбасі у вівторок зранку пішли у наступ неподалік від ділянки розведення у Золотому. Штаб ООС повідомляє про важкі бої і втрати.

У пресцентрі Операції об'єднаних сил повідомили BBC News Україна, що бій триває до цього часу, втрати серед українських бійців уточнюють.

А в Офісі президента анонсували засідання Ради нацбезпеки за участю секретаря РНБО, керівництва Генерального штабу ЗСУ, МВС і СБУ. О 12:00 за його результатами відбудеться брифінг.

Наступ

"Сьогодні, зранку 18 лютого збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний", - йдеться у повідомленні пресцентру ООС.

Супротивник застосував різне озброєння: від гранатометів і крупнокаліберних кулеметів до важких 120-мм мінометів.

"Під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій та здійснили спробу просування через лінію розмежування", - відзначають у штабі ООС.

"Станом на зараз триває бій. На жаль, внаслідок ворожих обстрілів українські захисники понесли втрати", - додають там.

Кількість загиблих поки що невідома.

У штабі ООС також повідомляють, що українська армія "дає адекватну відповідь" і веде вогонь у відповідь.

Втрати супротивника також уточнюються.

Росія послідовно заперечує участь своїх військових у конфлікті на Донбасі.

Найбільший бій з 2018 року

Копирайт изображения УНІАН

Раніше про бій на Донбасі написав журналіст Юрій Бутусов.

"Сьогодні о 5 ранку російські війська атакували українські опорні пункти в районі Золотого, зараз з 5 години йде безперервний важкий бій із застосуванням всіх видів зброї, включаючи артилерію калібру 152 мм, міномети 120 мм", - повідомив він.

За його даними, загострення сталося біля ділянки розведення Золоте-Оріхове-Новотошківка, де позиції утримують бійці 72-ї і 93-ї бригад.

"На одному з опорних пунктів був ближній бій з російською штурмовою групою. Наша артилерія відкрила вогонь у відповідь, підтягуються резерви", - додав Юрій Бутусов.

За його оцінками, це найбільше загострення з 2018 року.

Згадані пресцентром ООС населені пункти Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний знаходяться неподалік Золотого і Катеринівки на Луганщині, де восени відбулося розведення сил.

Заяви про спільне патрулювання

Копирайт изображения Міноборони України Image caption Ділянка розведення сил біля Золотого

На ділянці біля Золотого загострення та обстріли тривали з початку року, однак останні кілька тижнів на всій лінії фронту стало порівняно спокійно.

Водночас 15 грудня під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки президент України Володимир Зеленський припустив можливість спільного патрулювання державного кордону.

"Думаю, що у нас є можливість дотиснути, щоб там були як українці, так і представники тимчасово окупованих територій, так і ОБСЄ", - заявив він.

Він зазначив, що спільний контроль кордону дозволить провести місцеві вибори в непідконтрольних уряду районах Донбасу вже у жовтні 2020 року.

Зеленський додав, що без присутності українських військових на кордоні виборів в цих районах не буде.

Його заява викликала гостру критику зі сторони опонентів.

Ексрадник Петра Порошенка Юрій Бірюков написав у Facebook: "Хочеться побажати кожному виродку зі складу ЗСУ, який минулої весни проголосував за Зеленського, вічно бути у спільному патрулюванні з сепарами".

Пізніше Юрій Бірюков видалив цей допис і вибачився.

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