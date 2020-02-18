Бій на Донбасі завершився. Скільки бійців загинуло

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Штаб ООС повідомив про завершення ранкового бою на Луганщині. Загинув один український боєць, кажуть там.

У штабі також повідомили, що жодні позиції супротивник не захопив. Раніше у соцмережах ширилася інформація про нібито втарту українською армією кількох опорних пунктів

"Підрозділи Об'єднаних сил надали адекватну вогневу відповідь противнику та утримали повний контроль над ситуацією", - говориться у повідомленні.

"Серед українських захисників, на жаль, один загиблий, четверо отримали легкі поранення, їм надається медична допомога", - додають у штабі ООС.

Також, за даними української розвідки, у проросійських сил - один загиблий та п'ятеро важко поранених. Самі бойовики наявність втрат не коментують.

"Противник запросив режим тиші. Позиції українських захисників не втрачені", - відзначають у штабі ООС.

Резерви Об'єднаних сил привели до повної готовності.

Реакція Зеленського

Згодом на ситуацію на Луганщині відреагував і президент Зеленський.

"У п'яту річницю Дебальцівської трагедії бойовики та окупанти влаштували цинічну провокацію", - написав він у Facebook.

"Це не просто цинічна провокація, метою якої є натиснути на дебальцівську рану, яка ніколи не загоїться повністю. Це - спроба зірвати мирний процес на Донбасі, який почав просуватися хоч і невеликими, але невпинними кроками", - наголосив президент Зеленський.

За його словами, сьогодні відбудеться засідання Ради нацбезпеки.

"Наш курс на завершення війни та відданість міжнародним домовленостям залишається незмінним - так само, як і наша рішучість дати відсіч будь-яким проявам збройної агресії проти України", - пообіцяв Зеленський.

О 12:00 має відбутися брифінг за результатами засідання РНБО.

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Спроба наступу

Проросійські сили на Донбасі у вівторок зранку пішли у наступ неподалік від ділянки розведення у Золотому.

Штаб ООС повідомляв про важкі бої.

"Сьогодні, зранку 18 лютого збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний", - йдеться у повідомленні пресцентру ООС.

Супротивник застосував різне озброєння: від гранатометів і крупнокаліберних кулеметів до важких 120-мм мінометів.

"Під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій та здійснили спробу просування через лінію розмежування", - відзначали у штабі ООС.

"На жаль, внаслідок ворожих обстрілів українські захисники понесли втрати", - додавали там.

Росія послідовно заперечує участь своїх військових у конфлікті на Донбасі.

Згадані пресцентром ООС населені пункти Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний знаходяться неподалік Золотого і Катеринівки на Луганщині, де восени відбулося розведення сил.

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