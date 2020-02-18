Зеленський: наш курс на завершення війни незмінний

Копирайт изображения Офіс президента Image caption Зеленський каже, що його курс на мир незмінний, однак українська армія на Донбасі готова давати відсіч спробам агресії

Президент Володимир Зеленський відреагував на ранковий бій на Луганщині, внаслідок якого українська армія зазнала втрат.

Він запевнив, що Київ не змінює курс на завершення війни на Донбасі, але і готовий дати відсіч спробам наступу.

За словами Зеленського, у річницю відступу з Дебальцевого "бойовики та окупанти влаштували цинічну провокацію".

"Сьогодні зранку вони атакували позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Обстріли велися зі зброї, забороненої Мінськими угодами. Воїни Збройних сил України дали гідну відсіч агресору", - відзначив президент.

"Це не просто цинічна провокація, метою якої є натиснути на дебальцівську рану, яка ніколи не загоїться повністю. Це - спроба зірвати мирний процес на Донбасі, який почав просуватися хоч і невеликими, але невпинними кроками", - додав Володимир Зеленський.

За його словами, сьогодні відбудеться засідання Ради нацбезпеки.

"Наш курс на завершення війни та відданість міжнародним домовленостям залишається незмінним - так само, як і наша рішучість дати відсіч будь-яким проявам збройної агресії проти України", - пообіцяв Зеленський.

О 12:00 має відбутися брифінг за результатами засідання РНБО.

У так званій "ЛНР", тим часом, поклали провину за загострення на українську сторону.

Втрати

Копирайт изображения УНІАН

Володимир Зеленський підтвердив, що українських військові зазнали втрат, однак не уточнював кількість загиблих і поранених.

Раніше пресцентр ООС повідомляв про одного загиблого бійця і чотирьох поранених.

Водночас у соцмережах ширилася інформація про більшу кількість загиблих, а сайт "Цензор.нет" з посиланням на свої джерела серед бійців 93-ї бригади повідомляв, що сусідня 72-а бригада змушена була залишити два своїх опорних пункти.

У штабі ООС ці дані заперечили: "Позиції українських захисників не втрачені".

Пізніше там закликали медіа не поширювати неперевірену інформацію.

"У зв'язку з поширенням в інформаційному просторі великої кількості неповністю достовірних повідомлень щодо спроби противника прориву лінії розмежування та атаки на позицію українських захисників, просимо засоби масової інформації користуватися лише перевіреною та офіційною інформацією, яка надходить від Командування операції Об'єднаних сил", - наголосили у пресцентрі ООС.

Проросійські сили на Донбасі у вівторок зранку пішли у наступ неподалік від ділянки розведення у Золотому, повідомив штаб ООС.

Там заявили про важкі бої із застосуванням супротивником важкого озброєння, зокрема 120-мм мінометів.

Заяви "ЛНР"

У так званій "ЛНР" заявили, що у вівторок зранку саме українська армія вела обстріли з великокаліберної артилерії та мінометів.

Пізніше там також заявили, що "українська диверсійна група" намагалася підійти до позицій "народної міліції ЛНР" у районі села Голубовського неподалік Золотого.

У "ЛНР" також стверджують, що група підірвалася на мінах й щоб прикрити евакуацію тіл українська армія почала обстріли.

У штабі ООС відреагували на такі заяви.

"Російські найманці при спробі підступно прорвати позиції українських військових і отримавши при цьому гідну відсіч, запросили режим "тиші" для того, щоб забрати з поля бою своїх поранених та вбитих", - йдеться у черговому повідомленні пресцентру ООС.

"Програвши на полі бою, ворог вирішив приховати свою поразку і видав наспіх підготовлену заяву, звинувачуючи українську сторону у спробі нападу. Весь зміст ворожої заяви свідчить про розгубленість та втрату контролю над ситуацією", - наголосили у штабі Операції об'єднаних сил.

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