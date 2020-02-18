Китай оприлюднив перше дослідження про коронавірус. Хто в зоні ризику?

Копирайт изображения AFP Image caption Найвищий рівень смертельних випадків - 14.8% - серед хворих, яким понад 80 років

Органи охорони здоров'я Китаю оприлюднили перше дослідження коронавірусу Covid-19, що базується на аналізі понад 70 тисяч випадків захворювання.

Згідно з даними китайського Центру з контролю та запобігання хворобам, у понад 80% випадків хвороба протікала без ускладнень, а найбільший ризик загострень стосувався людей похилого віку та тих, хто має хронічні хвороби.

У дослідження також наголошується, що медичні працівники теж у групі ризику.

Напередодні оприлюднення звіту стало відомо про смерть від вірусу директора найбільшої лікарні Уханю, яка опинилася в епіцентрі хвороби. 51-річний Лі Жимінг був одним із чільних представників системи охорони здоров'я Китаю.

Провінція Хубей, де розташоване місто Ухань, найбільше постраждала від поширення вірусу.

Згідно зі звітом, рівень смертності там становить 2,9% проти лише 0,4% в інших провінціях.

Загалом рівень смертності від Covid-19 становить 2,3%.

На момент оприлюднення доповіді від коронавірусу померли 1 868 людей, заразилися - 72 436.

За даними китайської влади, понад 12 000 людей одужали.

Що з'ясували дослідники?

Копирайт изображения AFP Image caption У групі ризику - самі лікарі

У звіті, оприлюдненому в китайському журналі епідеміології, зведені дані аналізу 72 314 випадків захворювання на коронавірус Covid-19. Дослідження стосується підтверджених діагнозів, підозри на захворювання, а також безсимптомних випадків.

Звіт підтверджує загальні відомості про ознаки хвороби та шляхи її поширення.

При цьому у 80,9% випадків спостерігався помірний перебіг хвороби, у 13,8% випадків важкий і лише 4,7% випадків були критичними.

Найвищий рівень смертності серед пацієнтів з підтвердженим діагнозом - у людей, яким понад 80 років.

Серед тих, хто помер, більше чоловіків (2,8%), ніж жінок (1,7%).

Дослідження також підтвердило, що більш важкий перебіг хвороби та ризик смерті серед тих, хто має хронічні захворювання органів дихання, діабет, гіпертонію.

Копирайт изображения AFP Image caption Дослідження підтвердило нульову смертність серед маленьких дітей

У доповіді наголошується ризик для медичних працівників. Станом на 11 лютого, 3 019 лікарів були інфіковані, у 1 716 хвороба підтверджена, п'ятеро медичних працівників померли.

13 лютого китайська влада розширила діагностику і включила до загальної кількості хворих "клінічно діагностовані діагнози", які раніше відділяли від "підтверджених випадків". Це призвело до різкого зростання статистики поширення вірусу.

Чого очікувати?

У звіті також ідеться про те, що епідемічний пік симптомів припав на 23-26 січня і знизився до 11 лютого.

На думку авторів дослідження, важливу роль у цьому зіграли ізоляція цілих міст та систематичне поширення різними каналами критично важливої інформації щодо запобіжних заходів. Зокрема, рекомендації щодо миття рук, носіння масок, звернення по медичну допомогу, а також мобілізація груп швидкого реагування допомогли призупинити поширення епідемії.

Водночас експерти застерігають, що на час повернення людей з довгих вихідних "країна має бути готова до можливого відновлення епідемії".

На початку лютого Ухань, епіцентр поширення вірусу і найбільше місто провінції Хубей, повністю закрили. В Китаї також запровадили суворі обмеження на пересування людей і товарів.

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