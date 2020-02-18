Копирайт изображения УНІАН

Начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак розповів про деталі ранкового наступу проросійських сил на Луганщині.

За його словами, жодних позицій українська армія там не втратила, однак з одного спостережного посту відійшли за наказом - аби по ньому відпрацювала артилерія.

Руслан Хомчак розповів, що близько 5 ранку супротивник відкрив вогонь по українських позиціях з важкої артилерії, включно з 152-мм калібром.

Після цього, за його словами, в атаку пішли штурмові групи проросійських сил по трьох напрямках на ділянці фронту між Новотошківським та Желобком.

"Напад штурмових груп було відбито, зав'язався бій - в основному, на спостережному посту "Баня" 72 механізованої бригади…" - розповів Руслан Хомчак.

У так званій "ЛНР", тим часом, поклали провину за загострення на українську сторону.

"Дали адекватну відповідь"

Хомчак також пояснив ситуацію навколо одного зі спостережних постів. Раніше у соцмережах ширилася інформація про нібито втрату українською армією одного чи кількох опорних пунктів.

"Ми дали адекватну відповідь з усього озброєння, яке потрібно було застосовувати. Перед тим, звичайно, дали команду, щоб люди відійшли з того спостережного пункту, тому що довелося туди наносити вогонь артилерії", - відзначив начгенштабу.

"У результаті, станом на цю годину, всі наші позиції - під контролем наших військ", - запевнив генерал Хомчак.

На запитання журналістів про долю спостережного поста "Баня", він уточнив, що після того, як супротивник запросив перемир'я, там працюють представники Спільного контролю з припинення вогню та проходить евакуація загиблих з обох сторін.

Втрати

Копирайт изображения УНІАН

Руслан Хомчак також розповів про втрати.

Українська армія втратила убитим одного бійця з 72-ї бригади - на згаданому спостережному пості "Баня".

Ще троє українських бійців поранені, двоє - контужені.

Втрати супротивника, за даними Хомчака, складають четверо загиблих і шестеро поранених. У проросійських силах цю інформацію не коментують.

Чому атакували

Копирайт изображения Getty Images

У Генштабі також дали своє пояснення ранкової атаки з боку проросійських сил.

"Сьогодні - це не провокація. Сьогодні п'ята річниця Дебальцівських подій. Противник для свого світу показує, що це їхня перемога була", - відзначив Руслан Хомчак.

"Вони хотіли захопити спостережні пости, щоб показати своєму населенню, що вони можуть атакувати і просуватися вперед", - додав Руслан Хомчак. Начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак розповів про деталі ранкового наступу проросійських сил на Луганщині.

Заяви "ЛНР"

У так званій "ЛНР" заявили, що у вівторок зранку саме українська армія вела обстріли з великокаліберної артилерії та мінометів.

Пізніше там також заявили, що "українська диверсійна група" намагалася підійти до позицій "народної міліції ЛНР" у районі села Голубовського неподалік Золотого.

У "ЛНР" також стверджують, що група підірвалася на мінах і, щоб прикрити евакуацію тіл, українська армія почала обстріли.

У штабі ООС відреагували на такі заяви.

"Російські найманці при спробі підступно прорвати позиції українських військових і отримавши при цьому гідну відсіч, запросили режим "тиші" для того, щоб забрати з поля бою своїх поранених та вбитих", - йдеться у черговому повідомленні пресцентру ООС.

"Програвши на полі бою, ворог вирішив приховати свою поразку і видав наспіх підготовлену заяву, звинувативши українську сторону у спробі нападу. Весь зміст ворожої заяви свідчить про розгубленість та втрату контролю над ситуацією", - наголосили у штабі Операції об'єднаних сил.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!