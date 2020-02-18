"Це була атака до річниці Дебальцева". Генштаб розповів про загострення на Донбасі
Начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак розповів про деталі ранкового наступу проросійських сил на Луганщині.
За його словами, жодних позицій українська армія там не втратила, однак з одного спостережного посту відійшли за наказом - аби по ньому відпрацювала артилерія.
Руслан Хомчак розповів, що близько 5 ранку супротивник відкрив вогонь по українських позиціях з важкої артилерії, включно з 152-мм калібром.
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Після цього, за його словами, в атаку пішли штурмові групи проросійських сил по трьох напрямках на ділянці фронту між Новотошківським та Желобком.
"Напад штурмових груп було відбито, зав'язався бій - в основному, на спостережному посту "Баня" 72 механізованої бригади…" - розповів Руслан Хомчак.
У так званій "ЛНР", тим часом, поклали провину за загострення на українську сторону.
"Дали адекватну відповідь"
Хомчак також пояснив ситуацію навколо одного зі спостережних постів. Раніше у соцмережах ширилася інформація про нібито втрату українською армією одного чи кількох опорних пунктів.
"Ми дали адекватну відповідь з усього озброєння, яке потрібно було застосовувати. Перед тим, звичайно, дали команду, щоб люди відійшли з того спостережного пункту, тому що довелося туди наносити вогонь артилерії", - відзначив начгенштабу.
"У результаті, станом на цю годину, всі наші позиції - під контролем наших військ", - запевнив генерал Хомчак.
На запитання журналістів про долю спостережного поста "Баня", він уточнив, що після того, як супротивник запросив перемир'я, там працюють представники Спільного контролю з припинення вогню та проходить евакуація загиблих з обох сторін.
Втрати
Руслан Хомчак також розповів про втрати.
Українська армія втратила убитим одного бійця з 72-ї бригади - на згаданому спостережному пості "Баня".
Ще троє українських бійців поранені, двоє - контужені.
Втрати супротивника, за даними Хомчака, складають четверо загиблих і шестеро поранених. У проросійських силах цю інформацію не коментують.
Чому атакували
У Генштабі також дали своє пояснення ранкової атаки з боку проросійських сил.
"Сьогодні - це не провокація. Сьогодні п'ята річниця Дебальцівських подій. Противник для свого світу показує, що це їхня перемога була", - відзначив Руслан Хомчак.
"Вони хотіли захопити спостережні пости, щоб показати своєму населенню, що вони можуть атакувати і просуватися вперед", - додав Руслан Хомчак. Начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак розповів про деталі ранкового наступу проросійських сил на Луганщині.
Заяви "ЛНР"
У так званій "ЛНР" заявили, що у вівторок зранку саме українська армія вела обстріли з великокаліберної артилерії та мінометів.
Пізніше там також заявили, що "українська диверсійна група" намагалася підійти до позицій "народної міліції ЛНР" у районі села Голубовського неподалік Золотого.
У "ЛНР" також стверджують, що група підірвалася на мінах і, щоб прикрити евакуацію тіл, українська армія почала обстріли.
У штабі ООС відреагували на такі заяви.
"Російські найманці при спробі підступно прорвати позиції українських військових і отримавши при цьому гідну відсіч, запросили режим "тиші" для того, щоб забрати з поля бою своїх поранених та вбитих", - йдеться у черговому повідомленні пресцентру ООС.
"Програвши на полі бою, ворог вирішив приховати свою поразку і видав наспіх підготовлену заяву, звинувативши українську сторону у спробі нападу. Весь зміст ворожої заяви свідчить про розгубленість та втрату контролю над ситуацією", - наголосили у штабі Операції об'єднаних сил.
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