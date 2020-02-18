Величезний "корабель-привид" прибився до берегів Ірландії
"Суховантаж-привид" "Альта" прибився до берегів графства Корк на півдні Ірландії внаслідок потужного шторму "Денніс". Величезне судно, яке викинуло на каміння, помітили жителі рибальського села Баллікоттон.
Ймовірно, покинутий суховантаж понад рік дрейфував в Атлантичному океані, почавши свій шлях з Бермудських островів у 2018 році.
Очільник представництва Королівського національного суспільства порятунку на воді (RNLI) в Баллікоттоні зізнався місцевим ЗМІ, що ніколи не бачив нічого подібного.
Фотографії та відеозаписи судна опублікувала у своїх соціальних мережах Служба берегової охорони Ірландії.
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Як "Альта" стала привидом?
Це судно встигло змінити чимало назв і власників. Відомо, що його побудували в 1976 році, до недавнього часу суховантаж ходив океаном під прапором Танзанії.
У вересні 2018 року судно здійснювало рейс з Греції на острів Гаїті. Посеред Атлантики на "Альті" раптово відключилася електрика, судно 20 днів дрейфувало у 2100 км на південний схід від Бермудських островів.
Коли в екіпажу закінчилися запаси провізії, на допомогу прийшла Берегова охорона США, яка доставила морякам їжу на гелікоптерах.
Однак після появи новин про наближення урагану влада ухвалила рішення евакуювати десятьох членів екіпажу і доставити їх на Пуерто-Ріко.
Пошкоджене судно без екіпажу залишили на поталу стихії.
У вересні 2019 року цей суховантаж помітив патрульний корабель британського Королівського військово-морського флоту "Протектор".
"Ми наблизилися до судна, щоб встановити контакт [з екіпажем] і запропонувати свою допомогу, але ніхто не відповів!" - повідомило у Twitter патрульне судно.
Хто відповідальний за кораблі-привиди?
Як пояснив BBC керівник відділення берегових операцій Комісії з контролю за маяками Ірландії Роберт Маккейб, зазвичай пошкоджені або затонулі судна залишаються у власності чинних власників. Саме вони мають розв'язувати виникаючі проблеми.
Однак якщо таке судно становить небезпеку для інших суден, місцева влада може ухвалити рішення відбуксирувати його в безпечне місце.
"В Ірландському морі вже були подібні інциденти. Якщо власник не з'явиться, то за справу візьметься комісія з контролю за маяками", - говорить Маккейб.
"Проте коли судно дрейфує ось так протягом 18 місяців - це нетиповий випадок. Те, що його помітили лише одного разу після жовтня 2018 року, показує, наскільки величезний океан", - продовжує він.
На думку Маккейба, останнім часом погана погода призвела до того, що в море виходили набагато менше кораблів, тому ніхто і не помітив наближення "судна-примари" до узбережжя.
Як повідомляє управа графства Корк, фахівці не знайшли видимих ознак забруднення довкілля в тому районі, куди прибився суховантаж.
Найближчим часом місцева влада ухвалить рішення про те, що робити з судном, однак Маккейб вважає, що його утилізація може бути дуже дорогою.
Щодо "суховантажу-примари" все ще зберігається чимало таємниць.
Досі не зрозуміло, хто його власник і який вантаж був на борту в той момент, коли його залишила команда. Відповіді на ці питання, мабуть, з'являться тільки після того, як ухвалять рішення про подальшу долю "Альти".
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