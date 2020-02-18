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Літак авіакомпанії SkyUp 20 лютого має привезти з Китаю біля ста українців та іноземців. 14 днів вони проведуть на карантині. Про це повідомили на спільній конференції представники МОЗ, МЗС, ДСНС та авіакомпанії SkyUp, яка здійснює цей рейс.

"Літак сьогодні вночі виконає рейс через місто Алмати в Ухань, повертається в Україну 20 лютого приблизно о 8 ранку", - зазначив гендиректор авіакомпанії SkyUp Євген Хайнацький.

Він має доставити до України 49 українців та 25 іноземців, обслуговуватимуть рейс три екіпажі авіакомпанії.

Окрім того, на борту перебуватимуть два лікарі та одна медсестра.

"По прибуттю, згідно з вимогами ВООЗ щодо обсервації, всі евакуйовані будуть доправлені в одне й те ж місце", - повідомила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

При цьому, за словами очільниці МОЗ, місце карантину ще не визначили. Розглядають кілька об'єктів, де наразі проходять роботи під наглядом епідеміологів.

Загалом на карантині опиняться приблизно 100 людей - евакуйовані, члени екіпажу, водії.

Пані Скалецька додала, якщо в людини виявлять симптомів захворювання, вона не зможе залишити територію Китаю і буде лікуватися там.

За попередньою інформацією, літак евакуює 49 українців та 25 громадян іноземних держав: Аргентини, Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Іспанії, Еквадору, Панами, Коста-Рики, Домініканської Республіки.

"Україна отримувала допомогу в багатьох ситуаціях, коли міжнародні партнери допомагали евакуювати українських громадян, наприклад, на початку громадянської війни в Сирії", - пояснив таке рішення держсекретар МЗС Андрій Заяць.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Евакуацію забезпечить літак авіакомпанії SkyUp

Він також зазначив, що поки евакуацію з ураженого коронавірусом міста провели лише 14 держав, і ще кілька готуються це зробити на днях. "Ми не є останніми в цьому переліку", - додав Андрій Заяць.

Він також повідомив інформагентству "Українські новини", що поки не планується евакуація 25 українців, які працюють на круїзному судні Diamond Princess. Воно з 3 лютого перебуває на карантині в японському порту Йокогама.

"Ми не бачимо потреби в евакуації", - сказав він.

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