Путін відправив у відставку "куратора України" Суркова

Копирайт изображения Getty Images

Президент Росії Володимир Путін звільнив Суркова з посади помічника президента. Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті Кремля.

Цей указ очікували ще в січні, після того, як про звільнення Суркова розповів директор Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков. Це колишній співробітник адміністрації Путіна, який в ЗМІ часто представляв інтереси Суркова.

"У зв'язку зі зміною курсу на українському напрямку Сурков пішов з державної служби", - заявив Чеснаков тоді в коментарі "Інтерфаксу".

Про яку саме зміну курсу йде мова, він не пояснив, лише додав, що через місяць Сурков збирається сам розповісти про причини такого рішення і свої плани на майбутнє.

Після заяви Чеснакова речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков заперечив зміну політики щодо України.

"Що стосується нібито зміни політики щодо ситуації в Україні, це не відповідає дійсності і відображає лише особисту точку зору того, хто про це говорить", - цитує Пєскова російська агенція ТАСС.

Головний редактор радіо "Ехо Москви" Олексій Венедиктов в телеграм-каналі повідомив, що Сурков залишає держслужбу, оскільки "український напрямок" відходить до колишнього віцепрем'єра Дмитра Козака.

У січні 2020 року президент Володимир Путін призначив Козака заступником керівника адміністрації президента.

Як відреагували в Україні

В Україні по-різному сприйняли інформацію про відставку Суркова.

У Володимира Зеленського заявили, що очікують від таких кадрових змін у Москві прогресу в питаннях вирішення конфлікту на Донбасі. "Я з ним зустрічався, мені здається. він більше налаштований на діалог", - говорив експомічник, а тепер очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів, що Сурков "не хотів нічого робити, його все влаштовувало". "Його наступники будуть намагатися нав'язати нам російські умови дуже активно і дуже жорстко", - написав він у Twitter.

А депутат від "Слуги народу" Богдан Яременко сумнівається, що "звільнення" Суркова "напряму пов'язане з якимось змінами політики РФ щодо України".

Хто такий Сурков?

Владислав Сурков став помічником Володимира Путіна у вересні 2013 року. Це сталося за два місяці до початку Євромайдану в Києві, після чого Росія анексувала Крим, а на сході України почався військовий конфлікт.

З 2014 року його ім'я пов'язують з політичними проєктами на непідконтрольній Києву території самопроголошених "ДНР" і "ЛНР".

Його називали "сірим кардиналом Кремля".

Копирайт изображения Getty Images

Сурков - один з головних перемовників у "мінському процесі" від Росії, який часто контактував зі спецпредставником Держдепартаменту США Куртом Волкером. Він був одним з учасників саміту "нормандської четвірки" 9 грудня в Парижі.

Владислав Сурков неодноразово публічно висловлював симпатії на адресу збройних формувань на сході України та їх лідерів. Зокрема, у жовтні 2017 року Сурков разом з "головою ДНР" Олександром Захарченком відкрив пам'ятник "героям Донбасу" в Ростові-на-Дону, а коли Захарченко загинув, називав його "братом" і "справжнім героєм ".

Про те, що Сурков, найімовірніше, піде з посади, ЗМІ повідомляли ще у травні 2018 року, пояснюючи це тим, що він не хоче працювати з замороженим конфліктом на Донбасі.

Інформацію про це тоді підтверджували два співрозмовники Російської служби Бі-бі-сі. А Чеснаков вже тоді говорив, що у нього "є відчуття, що Владислав Юрійович навряд чи залишиться працювати на нинішній посаді".

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!