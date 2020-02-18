Загострення на Донбасі: чому бойовики пішли у наступ? Випуск новин.
- 18 лютого 2020
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У випуску:
- Наступ на Донбасі: чому зараз та як це вплине на мирний процес?
- Коронавірус: що відбувається на лайнері під карантином?
- Як утворилися планети Сонячної системи: нова знахідка вчених.
- Увязнення за активізм: як у Росії переслідують незгодних із владою.
Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.
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