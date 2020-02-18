Загострення на Донбасі: чому бойовики пішли у наступ? Випуск новин.

У випуску:

Наступ на Донбасі: чому зараз та як це вплине на мирний процес?

Коронавірус: що відбувається на лайнері під карантином?

Як утворилися планети Сонячної системи: нова знахідка вчених.

Увязнення за активізм: як у Росії переслідують незгодних із владою.

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