Загострення на Донбасі: чому бойовики пішли у наступ? Випуск новин.

  • 18 лютого 2020

У випуску:

  • Наступ на Донбасі: чому зараз та як це вплине на мирний процес?
  • Коронавірус: що відбувається на лайнері під карантином?
  • Як утворилися планети Сонячної системи: нова знахідка вчених.
  • Увязнення за активізм: як у Росії переслідують незгодних із владою.

Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.

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