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Після 14 днів карантину перших пасажирів почали висаджувати із зараженого коронавірусом круїзного лайнера Diamond Princess, який стоїть біля Йокогами в Японії.

Після спалаху вірусу Covid-19 на борту виявили щонайменше 542 заражених пасажирів та членів екіпажу. Це найбільша кількість заражених за межами материкового Китаю.

Лайнер перевозив 3 700 осіб.

Деякі країни евакуюють своїх громадян з лайнера. Зокрема, напередодні евакуювали американців.

За останніми даними, оприлюдненими в середу, Covid-19 забрав 2 004 життя в Китаї.

Зафіксували 74 185 підтверджених заражень на материковому Китаї та близько 700 випадків в інших країнах світу.

Що відбувається з тими, кого висаджують?

Перші пасажири, які зійшли з лайнера, швидко сіли в автобуси або в таксі, повідомляє кореспондент BBC Лаура Бікер, яка перебуває в порту в Йокогамі.

Близько 500 людей, тести яких на коронавірус були негативні та які не мають жодних симптомів, мають зійти з лайнера у середу.

Ще більше людей зійде після завершення карантину в найближчі дні.

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Тим, в кого негативний результат, але вони були у кабінах із зараженими людьми, доведеться залишатися на борту для додаткового карантину.

Пасажири Diamond Princess - громадяни понад 50 країн. Це викликає занепокоєння, що корабель може стати джерелом нової глобальної хвилі заражень.

За даними МЗС України, на лайнері працюють 25 українців.

Корабель затримали на карантин після того, як у чоловіка, який вийшов у Гонконзі, виявили коронавірус.

Доля українців

10 лютого МЗС України повідомило про двох українців (чоловік і жінка), що захворіли на борту лайнера. Їх доправили до спеціальної лікарні в Японії.

Їхній стан описують, як нормальний - хвороба у легкій формі. Що буде з іншими українцями на борту лайнера - поки інформації немає.

Відомо, що Україна планує евакуацію своїх громадян з Китаю 19 лютого. Усього мають евакуювати 56 людей, з яких 11 - іноземці, зокрема, аргентинці.

Мова йде про здорових людей, які погодились пройти в Україні 14-денний карантин.

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Що відбувається на лайнері

Лайнер компанії Diamond Princess вийшов з Йокогами 20 січня, пройшов по маршруту Кагосіма - Гонконг - Окінава і повернувся назад. Кілька людей почали скаржитися на здоров'я, тому влада вирішила обстежити всіх, хто був на борту.

Уряд Японії роздав дві тисячі iPhone пасажирам судна. Це зробили для того, щоби люди могли користуватися додатком, створеним міністерством охорони здоров'я Японії, який допомагає користувачам спілкуватися з лікарями, провізорами та консультантами з питань психічного здоров'я. Телефони, зареєстровані за межами Японії, не мають доступу до програми.

Тим часом Китай посилив обмеження на пересування в провінції Хубей, яка стала епіцентром поширення вірусу.

Шістдесятьом мільйонам людей у провінції сказали залишатися вдома і заборонили користування приватними автомобілями.

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