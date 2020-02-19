Заразились на карантині: як лайнер став інкубатором для коронавірусу

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Приблизно 500 пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess почали висаджувати на берег в японському порту Йокогама після 14-денного карантину через спалах хвороби Covid-19.

Всього на судні коронавірусом заразилися 542 пасажирів та членів екіпажу. На початку карантину на судні перебували 3700 пасажирів і членів екіпажу.

Це стало найбільшим скупченням хворих Covid-19 за межами Китаю.

Попри карантин, інфекція швидко поширилася серед пасажирів. Кілька країн вважали за краще евакуювати своїх громадян до закінчення карантину.

За даними МЗС України, на лайнері працюють 25 українців. З часом двоє з них (чоловік і жінка) захворіли на коронавірус.

Їх доправили до спеціальної лікарні в Японії, стан описують як нормальний - хвороба у легкій формі.

Що відбувається з людьми, які залишають судно?

Починаючи з середи 19 лютого японська влада дозволяє зійти на берег пасажирам, у яких коронавірус не виявили і симптомів хвороби за час карантину не спостерігали.

Процес триватиме кілька днів. У середу лайнер залишать приблизно 500 пасажирів.

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Їх зустрічають автобуси або таксі. Вони зможуть повернутися до нормального життя, але їх протягом декількох днів будуть відвідувати медпрацівники, повідомив міністр охорони здоров'я Японії.

У кого вірус не виявили, але вони були в одній каюті з інфікованими, доведеться пройти додатковий карантин.

На борту були пасажири з 50 країн, тому експерти побоюються, що вони можуть породити нову хвилю епідемії по всьому світу.

Чому карантин не допоміг?

Передбачалося, що карантин на Diamond Princess зупинить поширення коронавірусу, але після двох тижнів з 3711 людей, що були на борту, заразилися 542.

Дехто навіть називав судно "плавучою в'язницею".

Японія наполягає, що карантин був потрібний, але з якихось причин лайнер перетворився на інкубатор для коронавірусу.

Це єдине місце за межами Китаю, де зараження відбувалися настільки активно.

Однією з імовірних причин називають недостатньо суворий режим виконання санітарно-епідеміологічних правил.

Троє медичних працівників на судні виявились інфікованими.

Японська влада наполягає, що все зробила правильно, а пасажири, швидше за все, заразилися ще до початку карантину.

Протягом двох тижнів пасажири не могли залишати свої каюти і спілкуватися з іншими.

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Якщо в приміщенні не було вікна, їм дозволяли прогулюватися на палубі годину на день. Вони були в масках та тримались на відстані один від одного.

Професор медицини з Університету Східної Англії Пол Гантер вважає, що вжиті заходи були недостатніми, а ефективніше було б ізолювати людей на суходолі.

"Дуже складно проводити карантин в умовах морського судна, і я абсолютно впевнений, що там були пасажири, які не збиралися підкорятися чиїмсь наказам про те, що їм дозволено, а що ні", - сказав він в інтерв'ю Sky.

За словами вчених, поширенню коронавирусу могли сприяти система фільтрації повітря, особливості з'єднання кают між собою і метод вивезення відходів.

За останніми даними, в Китаї від Covid-19 померли 2004 людини. Всього в материковому Китаї підтвердили 74 185 випадків зараження, за його межами - більше тисячі.

У понеділок в Китаї було опубліковано дослідження, згідно з яким у більш ніж у 80% пацієнтів хвороба проходить в легкій формі, а більше всіх ризикують заразитися люди з хронічними захворюваннями та літні люди.

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