На сучасних дітей чекають найбільші виклики, вважають експерти

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Жодна країна світу не може забезпечити дітям здорове виховання та чисте довкілля, б'є на сполох Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

Серед факторів ризику - зміна клімату й шкідлива реклама продуктів швидкого приготування й алкоголю.

У спільній доповіді ВООЗ, дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) та Комісія Ланцет оцінили, які країни створили найкращі умови для розвитку дитини. Рейтинг налічує 180 країн. Особливу увагу фахівці приділяли здоров'ю, добробуту, освіті, харчуванню і дитячій смертності.

Країни також оцінили за рівнем викидів вуглецю.

"Кожна дитина у світі стикається з екзистенційними загрозами через зміни клімату та комерційний тиск, - сказала колишній прем'єр-міністр Нової Зеландії Гелен Кларк, яка є головою комісії Ланцет. - Країни мають ретельно переглянути свій підхід до здоров'я дітей та підлітків, щоб захистити світ, який вони успадкують".

Експерти попереджають, що підвищення глобальної температури на 4°C до 2100 року матиме "руйнівні наслідки для здоров'я" майбутніх поколінь. Серед яких - підвищення рівня океану, аномальна спека, гостре недоїдання та різке поширення інфекційних захворювань.

"Понад два млрд людей живуть в країнах, де гуманітарні кризи, конфлікти і стихійні лиха перешкоджають розвитку дитини. Ці проблеми зазвичай пов'язані зі зміною клімату", - сказала міністр Ава Колл-Сек з Сенегалу, яка є співголовою комісії.

Хоч найбідніші країни світу і мають найменші обсяги викидів парникових газів, вважається, що вони найбільш схильні до негативних наслідків зміни клімату.

У 2015 році країни світу розробили план дій та Цілі сталого розвитку (ЦСР) до 2030 року. Це передбачає подолання бідності, голоду, пом'якшення наслідків зміни клімату. Однак відтоді вони досягли дуже незначного прогресу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Шкідлива" реклама наражає на небезпеку здоров'я дітей, вважають експерти

"Хижий маркетинг"

Звіт також розповідає про ризики шкідливого маркетингу.

Автори документу виявили, що дітям пропонують 30 тисяч рекламних відеороликів на рік, серед яких реклама алкоголю, нездорової їжі та солодких безалкогольних напоїв.

Один з авторів комісії Ланцет, Ентоні Костелло, професор Лондонського університетського коледжу з питань глобальної охорони здоров'я та сталого розвитку, попередив, що стрімкий розвиток соціальних мереж серед дітей і підлітків стимулює "хижий маркетинг" як ніколи.

Звіт 2019 року свідчить, що близько 2,3 мільярда дітей і дорослих на планеті мають зайву вагу, а понад 150 мільйонів дітей страждають від затримки розвитку.

Єдиними країнами, які можуть досягти цільових показників щодо викидів CO2 до 2030 року, та гарних результатів щодо здоров'я і добробуту дітей, виявились Албанія, Вірменія, Гренада, Йорданія, Молдова, Шрі-Ланка, Туніс, Уругвай і В'єтнам.

Доповідь закликає створити новий глобальний рух та залучити до його роботи дітей.

Головний редактор Lancet доктор Річард Хортон сказав: "Це вимагає народження нової ери для здоров'я дітей і підлітків. Це - найвище випробування для нашого покоління".

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