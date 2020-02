Не королівські високості. Меган і Гаррі почнуть нове життя 31 березня

Копирайт изображения Reuters Image caption На цьому фото Меган вагітна сином Арчі

Герцог та герцогиня Сассекські припинять виконувати свої королівські обов'язки 31 березня. Про це повідомив речник пари.

Вони більше не будуть представляти королеву, але за рік ці домовленості переглянуть.

На початку року Гаррі і Меган відмовилися від виконання обов'язків як старші члени королівської сім'ї. Вони заявили, що хочуть бути фінансово незалежними.

Пара має намір жити між Великою Британією та Північною Америкою, проте, їхній речник повідомив, що вони буватимуть у Британії "регулярно".

Наразі пара разом з їхнім сином Арчі перебуває у Канаді.

До Британії Меган і Гаррі планують повернутися наприкінці цього місяця.

Зараз родина Гаррі перебуває у Канаді. На фото - він та його син Арчі

Там вони планують відвідати шість подій у лютому і в березні.

Також на Гаррі чекають на Лондонському марафоні у квітні. Це спортивне дійство проходить під його патронатом. У травні пара відвідає Invictus Games у Нідерландах.

Формально у пари збережеться титул "королівські високості", але вони не будуть їх використовувати.

Використання слова "королівський" наразі є предметом дискусії, повідомив речник пари.

Незабаром вони зроблять з цього приводу окрему заяву. Також оголосять про заснування своєї неприбуткової організації.

У червні минулого року фонд Гаррі та Меган подав заявку на торгову марку "Sussex Royal". Вони використовують цей бренд на своєму веб-сайті та в соціальних мережах.

Гаррі збереже звання майора, командира лейтенанта та керівника ескадри, але його перебування на почесних військових посадах призупинять. Ці посади ніхто не займатиме протягом 12-місяців.

Чим конкретно буде опікуватися благодійна організація Гаррі і Меган, поки невідомо. Проте відомо, що вони підтримуватимуть Співдружність націй (асоціація незалежних держав, що раніше входили в Британську імперію), громади, розширення можливостей для молоді та психічне здоров'я.

Копирайт изображения ВВС

Напрямки, якими опікуватиметься Гаррі, це - добробут військовослужбовців, ВІЛ, тоді як Меган зосередилась на розширенні можливостей для жінок, гендерній рівності та освіті.

На початку січня принц Гаррі і Меган оприлюднили заяву, у якій повідомили, що "після кількох місяців роздумів та обговорень" вирішили відійти від виконання обов'язків чільних членів королівської родини.

Однією з провідних причин, які спонукали Гаррі та Меган піти на такий радикальний крок, називають їхні вкрай напружені стосунки зі ЗМІ.

Зараз Меган судиться з Mail on Sunday, звинувачуючи газету в незаконній публікації приватних листів, а Гаррі подав позов до Високого суду проти таблоїдів Sun, News of the World і Daily Mirror, звинувачуючи їх у незаконному прослуховуванні телефонів.

