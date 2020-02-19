У середу розпочалася евакуація українців з китайського міста Ухань, яке стало епіцентром поширення нового коронавірусу.

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Всього в списку 48 громадян України та 29 іноземців.

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Частина пасажирів прибула з найвіддаленіших куточків провінції Хубей.

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Українці та іноземці, який евакуйовують, пройшли реєстрацію на спецрейс авіакомпанії SkyUp, потім їх відправили на санітарний контроль на предмет виявлення ознак захворювання на коронавірус.

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І нарешті - готові до вильоту.

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Українська влада анонсувала прибуття спецрейсу в Україну зранку 20 лютого. Одразу після прильоту всіх евакуйованих відправлять на двотижневий карантин. Куди саме - поки невідомо.

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