Як українців евакуюють з китайського Уханю - фото
У середу розпочалася евакуація українців з китайського міста Ухань, яке стало епіцентром поширення нового коронавірусу.
Всього в списку 48 громадян України та 29 іноземців.
Частина пасажирів прибула з найвіддаленіших куточків провінції Хубей.
Українці та іноземці, який евакуйовують, пройшли реєстрацію на спецрейс авіакомпанії SkyUp, потім їх відправили на санітарний контроль на предмет виявлення ознак захворювання на коронавірус.
І нарешті - готові до вильоту.
Українська влада анонсувала прибуття спецрейсу в Україну зранку 20 лютого. Одразу після прильоту всіх евакуйованих відправлять на двотижневий карантин. Куди саме - поки невідомо.
***