Епідемія коронавірусу: в Україні протести проти евакуації з Уханю - випуск новин 19.02.2020

  • 19 лютого 2020

У випуску 19лютого:

  • З Уханю, де спалахнув коронавірус, евакуюють громадян України. Не всі цьому раді на батьківщині;
  • За що критикують уряд Японії: чи дійсно круїзний лайнер перетворився на плавучу пастку;
  • Правила карантину: що потрібно знати;
  • Велика Британія впроваджує нові правила для іммігрантів, або як набрати 70 балів;
  • Город у вашому матраці - як біженці вирощують зелень у пустелі.

Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.

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