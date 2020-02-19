Епідемія коронавірусу: в Україні протести проти евакуації з Уханю - випуск новин 19.02.2020
У випуску 19лютого:
- З Уханю, де спалахнув коронавірус, евакуюють громадян України. Не всі цьому раді на батьківщині;
- За що критикують уряд Японії: чи дійсно круїзний лайнер перетворився на плавучу пастку;
- Правила карантину: що потрібно знати;
- Велика Британія впроваджує нові правила для іммігрантів, або як набрати 70 балів;
- Город у вашому матраці - як біженці вирощують зелень у пустелі.
Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.
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