Літак з евакуйованими з Китаю кружляє біля Харкова

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У Харкові очікують на можливу посадку літака авіакомпанії SkyUp з 73 евакуйованими з Уханю пасажирами на борту - українцями та іноземцями.

Позаштатна кореспондентка ВВС News Україна у Харкові повідомляє, що в аеропорту чергують швидкі, працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій та поліція.

Через туман посадка затримується.

Згідно з даними сайту Flightradar24, вже приблизно годину літак кружляє у повітрі в районі між Дніпром та Харковом.

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