Літак з евакуйованими з Китаю приземлився в Києві на дозаправку

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Літак авіакомпанії SkyUp з 73 евакуйованими з Уханю українцями та іноземцями змінив напрямок польоту над Україною і полетів до Києва. Він приземлився в аеропорту "Бориспіль" приблизно о 9:45.

За даними МВС, на Київщині буде лише дозаправка, далі він таки полетить до Харкова.

"За доповідями екіпажу та медперсоналу супроводу всі на борту літака здорові та можуть продовжувати політ", - повідомили у міністерстві.

В МВС підтвердили, що евакуйованих потім розмістять у Нових Санжарах Полтавської області.

"Спеціальним транспортом ДСНС України у супроводі та під охороною поліції їх буде доправлено на територію медичного центру Національної гвардії України "Нові Санжари" у Полтавської області", - повідомляє пресслужба МВС.

Згідно з даними сайту Flightradar24, спеціальний рейс SkyUp зранку у четвер зробив понад 10 кіл у повітрі між Харковом та Дніпром.

До посадки літака зранку служби готувались саме у Харкові.

Позаштатна кореспондентка ВВС News Україна у Харкові повідомляла, що в аеропорту чергують швидкі, працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій та поліція.

Над містом стояв сильний туман, можливо, саме це стало причиною зміни курсу літака.

Згідно з даними Flightradar24, приблизно годину між 8:00 та 9:00 літак кружляв у повітрі в між Дніпром та Харковом.

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