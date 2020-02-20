На Полтавщині - сутички через прибуття евакуйованих з Китаю
У селищі Нові Санжари відбуваються сутички між поліцією, Нацгвардією та місцевими мешканцями. Відповідне відео публікують користувачі соцмереж.
В адміністрації Полтавщині повідомили, що місцеві мешканці перекрили дорогу через інформацію про те, що евакуйованих українців із Уханя можуть розмістити у медичному центрі Нацгвардії "Нові Санжари", місцеві жителі перекрили дорогу.
В МВС вранці підтвердили інформацію про розміщення евакуйованих саме в цьому медцентрі.
"Спеціальним транспортом ДСНС України у супроводі та під охороною поліції їх буде доправлено на територію медичного центру Національної гвардії України "Нові Санжари" у Полтавської області", - повідомила пресслужба МВС після приземлення літака з евакуйованими у Києві.
Керівник Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов виїхав на місце події до Новосанжарського району.
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В коментарі ВВС News Україна речник губернатора повідомив, що влада області і правоохоронці виїхали спілкуватися з людьми, які перекрили трасу до Нових Санжарів.
У Нових Санжарах зареєстровано понад 8 тисяч місцевих мешканців. Санаторій Нацгвардії знаходиться на околиці селища.
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