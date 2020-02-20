На Полтавщині - сутички через прибуття евакуйованих з Китаю

Копирайт изображения facebook.com/iryna.zemlyana Image caption Користувачі соцмереж публікують відео з місця подій

У селищі Нові Санжари відбуваються сутички між поліцією, Нацгвардією та місцевими мешканцями. Відповідне відео публікують користувачі соцмереж.

В адміністрації Полтавщині повідомили, що місцеві мешканці перекрили дорогу через інформацію про те, що евакуйованих українців із Уханя можуть розмістити у медичному центрі Нацгвардії "Нові Санжари", місцеві жителі перекрили дорогу.

В МВС вранці підтвердили інформацію про розміщення евакуйованих саме в цьому медцентрі.

"Спеціальним транспортом ДСНС України у супроводі та під охороною поліції їх буде доправлено на територію медичного центру Національної гвардії України "Нові Санжари" у Полтавської області", - повідомила пресслужба МВС після приземлення літака з евакуйованими у Києві.

Копирайт изображения facebook.com/iryna.zemlyana Image caption Поліцейські намагаються відсунути автомобілі, якими перекрили дорогу у Нові Санжари

Керівник Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов виїхав на місце події до Новосанжарського району.

В коментарі ВВС News Україна речник губернатора повідомив, що влада області і правоохоронці виїхали спілкуватися з людьми, які перекрили трасу до Нових Санжарів.

Копирайт изображения ngu.gov.ua Image caption В цьому санаторії Нацгвардії можуть поселити евакуйованих з Китаю людей

У Нових Санжарах зареєстровано понад 8 тисяч місцевих мешканців. Санаторій Нацгвардії знаходиться на околиці селища.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!