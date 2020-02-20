"Ми зробили все, щоб вірус в Україну не потрапив" - Зеленський

Володимир Зеленський запевняє, що заходи безпеки під час евакуації українців з Китаю безпрецендентні.

"Зробили все можливе й неможливе, щоб гарантувати: вірус в Україну не потрапить. Декількох громадян не пустили на борт в Ухані, оскільки у них була трохи підвищена температура", - сказав у своєму зверненні.

За його словами, всі, хто піднявся на борт, у задовільному стані. "Вони здорові, але мають пройти карантин і обсервацію протягом 14 днів. Евакуйовані житимуть у закритому медичному центрі Національної гвардії у Нових Санжарах".

"Він буде повністю ізольований та переведений на суворий режим бактеріологічної безпеки. Протягом двох тижнів це буде, напевне, найбільш охоронюваний об'єкт у країні. Співчуваю нашим евакуйованим, бо вже знаю, що таке перебувати під особистою охороною, а в них охорона буде набагато серйозніша, ніж у президента", - сказав Зеленський.

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