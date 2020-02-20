Соцмережі вибухнули жартами та мемами через сутички в селищі Нові Санжари, куди місцеві мешканці не хочуть допускати 73-х евакуйованих з Китаю українців та іноземців.

Втім, деяким з користувачів соцмереж не до жартів, вони вважають, що ситуація демонструє глибоку освітню кризу в країні.

Не до сміху і користувачам у групі Нових Санжар у Facebook.

"Гей, ви, Санжари, мені насняться ваші чвари", - жартує Андрій Капріора.

"Лабіринт - допоможи літаку потрапити додому", - пише художник Олександр Грехов.

В соцмережах з'являються меми про "Рух опору коронавірусу".

Один з користувачів Twitter наклав на відеозапис пересування Нацгвардії у селищі мелодію із "Зоряних воєн".

Лікувати українську освіту

Частина користувачів пишуть про причини ситуації, яка склалася.

Засновник освітньої платформи Prometheus Іван Примаченко вважає, що ситуація у Нових Санжарах яскраво демонструє кризу освіти в Україні.

"Чи справді ми щиро здивовані тим, що відбувається, якщо: частина населення не вірить у вакцинацію, зате вірить в те, що перехворів на кір - отримаєш пожиттєвий імунітет від раку", - нагадує він.

"Варто лікувати українську освіту. Критичне мислення і медіаграмотність, базова біологія і математика, основи держави і права, розвиток емпатії і науковий метод. Ліки давно відомі", - закликає Іван Примаченко.

"Ми маємо мільйони громадян, у яких взагалі немає критичного мислення, і які легко деградують до стану "спалити відьму", передивившись пару випусків новин. От освіта так освіта", - пише фінансист Сергій Фурса.

"Огидно і соромно. Не витримало наше населення іспиту на вірус. І на Заході, і на Сході країни. Емпатія, милосердя, повага до ближнього, взаємна підтримка - це, виходить, не про нас?", - пише Анатолій Гриценко.

"Відношення до своїх громадян, яких евакуюють з Китаю, як лакмусовий папірець, що проявляє всю людську сутність", - пише Олена Бугайчук.

"Схід і Захід разом. У ницості", - пише Роман Лебедь.

"Рудименти середньовіччя"

"Це з тієї ж опери, коли в поліклініку зранку не пускають жінку, бо першим по феншую повинен зайти чоловік. Рудименти середньовіччя", - пише Дмитро Лиховій.

Історик Вахтанг Кіпіані запитує у влади, чому евакуйованих не розселили у Феофанії.

"Чисто випадково у той день, коли ми всі мали б питати Зеленського і його друзів, як так сталося, що розслідування вбивств на Майдані це справа честі, а беркутівці Зінченко і Аброськін філософствують про жизнь у центрі Донецька, ми гарячково і досить отвратно перевіряємо температуру у прибулих з Уханя земляків", - пише журналіст Хоменко.

Православна церква України, тим часом, закликає вірян до милосердя.

"Прояв милосердя до ближнього, який опинився у біді та скрутному становищі - головний сенс притчі про милосердного самарянина (Лк. 10: 29-37), в образі якого Бог вказує нам, як слід кожному чинити тоді, коли бачиш іншу, навіть чужу і незнайому тобі людину, в нагальній потребі", - йдеться в його заяві.

Що пишуть місцеві мешканці

"Шановні Новосанжарці, на наше селище "насувається" страшна біда. До правоохоронних органів надійшов наказ про те, що у військовий санаторій везуть інфекційно хворих з Китаю (50 чоловік). Ми не можемо дозволити знищити наше населення, ми повинні запобігти багаточисленним смертям. Люди, піднімайтесь, у нас всіх є діти!", - написав напередодні увечері Володимир Думал у групі "Підслухано Нові Санжари".

У коментарях до цього посту один з користувачів звинуватив пана Думала у "провокаторстві".

"Чому людей не можна розмістити за межами населеного пункту, де люди не проживають (мінімальне число людей). Чому розміщують в центрі населеного пункту Нові Санжари, де проживають 8000+ тисяч людей", - запитує Влад Бунік у групі "Слуги народу" у Полтавській області.

На одному з відеозаписів з Нових Санжар чути розмову мешканок міста, які кажуть, що не вірять у карантин.

"На карантин везуть.. Це просто везуть в селище поселить. Який, в чорта, карантин", - каже одна з них.

"Закрийте вікно, хай вірус не залітає", - додає вона потім, коли на вулиці з'являються автобуси Нацгвардії.

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