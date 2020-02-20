Помер Ларрі Теслер, який полегшив нам життя командами Сtrl+c та Сtrl+v

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ларрі Теслер (фото 1989 року) працював над тим, щоб полегшити використання комп'ютера

У віці 74 років помер Ларрі Теслер - один з програмістів, які відіграли ключову роль в тому, що комп'ютери стали доступні всім, а не тільки фахівцям.

Теслер, зокрема, розробив і запровадив функцію "вирізати-копіювати-вставити" (Сtrl+x/ Сtrl+c/Сtrl+v), а також багато інших, завдяки яким персональний комп'ютер став простим для освоєння і використання.

Лоуренс (Ларрі) Теслер народився в нью-йоркському Бронксі у 1945-му, навчався в Стенфордському університеті в Каліфорнії.

Після закінчення університету він почав займатися розробкою інтерфейсу для користувачів, тобто спеціалізувався на тому, щоб зробити персональну ЕОМ більш зрозумілою для простого споживача за допомогою набору певних команд, графіки і т.і.

Він почав працювати у Кремнієвій долині на початку 1960-х років, коли комп'ютери були доступні тільки для фахівців.

За свою довгу кар'єру він встиг попрацювати у різних великих технологічних компаніях, почавши з Xerox Palo Alto Research Center (Parc). Потім Стів Джобс переманив його в Apple, де Теслер працював 17 років.

Компанія Xerox розмістила у своєму обліковому записі в Twitter фото вченого, згадавши його досягнення.

"Винахідник таких команд, як Сtrl+x /Сtrl+c/Сtrl+v; Сtrl+h (вирізати/копіювати/вставити; знайти і замінити) і багатьох інших - колишній співробітник Xerox Ларрі Теслер. Ваш робочий день полегшений завдяки його революційним ідеям".

Після закінчення роботи в Apple Теслер запустив власний освітній стартап і деякий час співпрацював з Amazon і Yahoo.

В інтерв'ю BBC у 2012 році, він сказав про Кремнієву долину: "Це стало практично ритуалом: після того, як ти заробиш якісь гроші, ти не виходиш просто на пенсію, а займаєшся тим, що відкриваєш власні компанії".

"Є особливий магнетизм в тому, що ти можеш поділитися тим, що сам дізнався, з наступним поколінням", - зазначив він.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ларрі Теслер у 1991 році

Комп'ютерний бунтар

Дуже ймовірно, що найбільш відома інновація Теслера - функція Сtrl+c/Сtrl+v - мала за основу старий спосіб редагування, коли люди вручну вирізали шматочки тексту, а потім приклеювали їх кудись ще.

Цю команду вбудували в програмне забезпечення фірми Apple на один з ранніх комп'ютерів Lisa ще у 1983 році, а потім і на перший Macintosh, який випустили наступного року.

Музей комп'ютерної історії Кремнієвої долини вшанував пам'ять вченого, написавши в Twitter:

"Сьогодні ми прощаємося з Ларрі Теслером. Теслер придумав ідею "вирізати-копіювати-вставити", з'єднавши науковий підхід вченого-інформатика з бунтарським баченням, вважаючи, що комп'ютери мають бути доступні для всіх".

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