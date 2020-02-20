Богохульний лікер? Швейцарський суд вирішив, чи ображає християн хрест на пляшці

Копирайт изображения Getty Images Image caption Олень з хрестом між рогів - образа релігійних почуттів?

Швейцарський суд вирішив, що етикетка на пляшці популярного лікеру Jägermeister, на якій зображений олень та хрест, не може образити релігійні почуття християн.

Німецька компанія, яка випускає цей лікер від 1878 року, хотіла використати впізнаваний логотип для реклами косметики та мобільного зв'язку.

Проте ці плани заблокував Швейцарський федеральний інститут інтелектуальної власності, який припустив, що зображення оленя з хрестом може образити християн.

Проте суд став на бік виробника лікеру.

Судді вирішили, що "інтенсивне використання" логотипу впродовж багатьох років "послабило релігійний характер" картинки і навряд чи може насправді образити чиїсь релігійні почуття.

Олень та хрест на етикетці походять від легенди про Святого Губерта, "Апостола Арденн", який навернувся у християнство у 8 сторіччі після того, як побачив під час полювання оленя з хрестом між рогів. Святого Губерта вважають покровителем мисливців.

Тепер виробник Jägermeister може використовувати впізнаваний символ у просуванні нових напрямків свого бізнесу у Швейцарії.

Лікер компанії Mast-Jägermeister SE експортують до десятків країн.

Рецепт і досі зберігають в таємниці. Відомо лише, що до складу 35-градусного напою входять 56 трав та коріння. Впродовж року його витримують у дубових бочках.

Jägermeister з німецької означає "старший єгер" чи "чи лісничий". Курт Маст, колишній власник компанії, який свого часу створив лікер, захоплювався полюванням.

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