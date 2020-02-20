Повернули тіло вояка, який загинув під час загострення на Луганщині

Копирайт изображения UKR Mission to UN Image caption Заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця показав фото Максима Хітайлова на засіданні РБ ООН в день, коли 22-річний вояк загинув

Із непідконтрольної Києву території повернули тіло Максима Хітайлова, який загинув 18 лютого під час наступу проросійських сил на Луганщині.

Наразі, як повідомляє штаб ООС, "триває підготовка до транспортування тіла воїна до місця поховання та проведення ритуалу вшанування полеглого українського Героя".

Максиму Хітайлову було 22 роки.

Під час того бою ще троє українських бійців були поранені, двоє - контужені.

Вранці 18 лютого позиції ЗСУ були обстріляні з важкої артилерії, включно з мінометами 152-мм калібру.

Це відбулося у п'яту річницю від подій, що згодом стали називати "Дебальцівським котлом".

У так званій "ЛНР" поклали провину за загострення на українську сторону.

У цей же день Рада безпеки ООН на запит Росії провела спеціальне засідання, присвячене п'ятій річниці підписання так званих других Мінських угод. Заступник голови МЗС України Сергій Кислиця на засіданні засудив дії Росії і показав портрет загиблого українського військового.

Крім того, за повідомленням штабу ООС, українській стороні вдалося отримати тіло ще одного тимчасово невстановленого українського військового, який загинув ще в 2014 році.

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