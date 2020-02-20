Нові Санжари панікують: евакуйованих з Уханю зустріли протести - випуск новин 20.02.2020

У випуску 20 лютого:

Шини, протести, кружляння літака в повітрі і брак поінформованості суспільства - як в Україні зустріли евакуйованих з Уханю українців;

Репортаж із маскою на обличчі: як у Пекіні борються з поширенням коронавірусу;

І центр світового виробництва - або чому економісти б'ють на сполох у зв'язку із затяжним карантином у Китаї.

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