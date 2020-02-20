Нові Санжари панікують: евакуйованих з Уханю зустріли протести - випуск новин 20.02.2020
- 20 лютого 2020
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Twitter
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Twitter
-
Поділитися
Поділіться цимЦе зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
-
-
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
-
TelegramПоділіться цим Telegram
-
ViberПоділіться цим Viber
-
Поділіться цимЯк поділитися
Це зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
У випуску 20 лютого:
- Шини, протести, кружляння літака в повітрі і брак поінформованості суспільства - як в Україні зустріли евакуйованих з Уханю українців;
- Репортаж із маскою на обличчі: як у Пекіні борються з поширенням коронавірусу;
- І центр світового виробництва - або чому економісти б'ють на сполох у зв'язку із затяжним карантином у Китаї.
Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.
І підписуйтеся на наш Youtube-канал!