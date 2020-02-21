Коронавірус: спалах у Південній Кореї пов'язали з апокаліптичною сектою

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Територію навколо будинку секти дезінфікують

Майже половину всіх випадків захворювання коронаврусом у Південній Кореї виявили в апокаліптичній секті. Послідовники секти вірять, що її засновник - втілення Другого пришестя Христа на Землю.

За словами чиновників, заразила членів організації "Храм скинії свідоцтва Шинь-Чонджу" в місті Тегу 61-річна жінка. Як повідомляє влада, на початку тижня у неї виявили коронавірус. Прізвище жінки не називають.

Корейський центр з контролю і профілактики захворювань заявив, що з жінкою контактували 166 осіб. Всім їм наказано на деякий час ізолювати себе від суспільства.

Загалом у секті зафіксували 30 нових випадків зараження.

"Храм скинії свідоцтва Шінь-Чонджу", який звинувачують в сектантських поглядах і створенні культу особистості, заявив, що діяльність громади в Тегу тимчасово припинена, а в інших регіонах і містах служби проходитимуть в онлайн-режимі в інтернеті і в індивідуальному порядку в будинках парафіян.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption У Південній Кореї зафіксували понад 100 підтверджених випадків зараження коронавірусом

Мер Тегу назвав ситуацію безпрецедентною кризою і закликав мешканців міста не залишати свої будинки. Як повідомляє AFP, американські військові обмежили доступ до своєї бази, що знаходиться неподалік від міста.

Що таке "Храм скінії свідоцтва Шінь-Чонджу"?

Копирайт изображения Getty Images Image caption 88-річний Лі Ман Хі вважає себе "обіцяним пастором", чий прихід ознаменує кінець світу

Релігійна течія, заснована в 1984 році південнокорейським проповідником Лі Ман Хі

88-річний Лі називає себе "обіцяним пастором" з Біблії, який прийде замість Ісуса

Послідовникам його вчення розповідають, що Друге пришестя вже відбулося - в образі Лі Ман Хі

Абревіатура "Шінь-Чонджу" розшифровується як "Нове небо і нова земля"

Лі Ман Хі стверджує, що Біблію написали зашифрованою метафоричною мовою, і її справжній зміст доступний лише йому і його послідовникам

Спочатку рух існував тільки в Південній Кореї, але зараз поширюється і на інші країни. За повідомленнями, у його лавах перебуває 120 тисяч людей

Організацію звинувачують в створенні культу, її діяльність викликає критику і претензії в низці країн

У середу у Південній Кореї зафіксували першу в країні смерть від коронавірусу. Хворий, ім'я якого не повідомляють, помер від пневмонії, викликаної коронавірусом.

Як повідомила влада, померлому було 63 роки, останні 20 років він провів прикутим до лікарняного ліжка. Він був серед 15 заражених пацієнтів лікарні міста Чхондо.

Загалом, за офіційними даними, в країні заразилися 104 людини. Нові випадки зафіксували в Сеулі і в провінції Кенсан-Пукто.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!