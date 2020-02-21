Чому трапились Нові Санжари - думки українців
На зміну мемам та жартам щодо подій у Нових Санжарах у соцмережах з'являються роздуми про те, як Україна могла опинитися в такій ситуації, а українці постати в світових ЗМІ носіями агресії проти власних співгромадян.
Користувачі соцмереж наводять приклади, як країна довго прямувала до такої ситуації, критикують дії влади, ЗМІ та брак солідарності та взаємодопомоги серед звичайних українців.
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Монстр з темряви поки перемагає
Журналістка і засновниця благодійного Фонду ЛаВіта Маргарита Тулуп нагадує, як ще до Нових Санжар подібні події відбувалися в попередні роки.
"Наприклад: протести проти відкриття центру для біженців у Яготині, протест проти відкриття виїзного паліативного відділення у Франківську, протест місцевих проти побудови пандусу для спортсменки на інвалідному візку у Харкові, протест сусідів проти будівництва центру "Дача" для онкохворих дітей, протест проти клініки, у якій мають обслуговуватися ВІЛ-позитивні у Чернігові", - пише вона.
Не знаю, як ми все ще не "повиздихали" у цій ненависті до інших. Від своєї малоосвіченості. Від небажання почути. Ненавидіти простіше ніж любити", - зазначає Маргарита Тулуп.
Олександр Альба, співласник авіакомпанії SkyUp, яка провела евакуацію 73 українців та іноземців з Уханя пише, що екіпажі авіакомпанії і евакуйовані люди відчувають "жах та спустошення" після подій.
"Люди, що з вами?! Ми знаємо інших українців. Які стояли пліч-о-пліч під снайперським вогнем з дерев'яними щитами. Які під кулями, ризикуючи власним життям, тягли за собою і на собі до сховків поранених і загиблих. Які вже 6 років ціною власних життів не дають біді прийти в наші домівки. Куди ділося ваше серце? Куди ділися єднання і здоровий глузд заради порятунку один одного?", - запитує він.
Телеведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров закликає кожного українця "приміряти на себе" ситуацію.
"Уявіть, що в Ухані опинилася ваша мама, і ви вже більше місяця на нервах, чекаєте, коли вона зможе повернутися додому. Уявіть, що там за контрактом працює ваша рідна, улюблена сестричка. І живе вона в Китаї з маленькими дітьми. Що вона пережила страшний місяць, намагаючись вивезти дітей додому. Уявіть, що в Ухані ваші дружина або чоловік, коханий або кохана", - пише телеведучий.
"Коли ви дійсно це уявите, приміряєте ситуацію на себе, то захочете зустріти автобус не з каменем і матом, а з квітами і посмішкою. Щоб, розглянувши через вікно автобуса сотні посмішок і відкритих долонь, нашим по дорозі в госпіталь на карантин стало трішки тепліше. Хотілося б саме таку зустріч", - додає він.
"Через шість років після Майдану ми отримали наочну картинку проблем, які стоять перед нами. Єдина країна існувала весь цей час на рекламних щитах. Там же мешкали і європейські цінності. Поза рекламних щитів була бідна держава з напівзруйнованими інституціями. Де від влади не чекають нічого хорошого і найчастіше просто сміються над нею", - пише політолог-міжнародник Микола Капітоненко.
Журналістка Наталія Гуменюк у зв'язку з подіями в Нових Санжарах, нагадує про острахи українців щодо евакуйованих мешканців Прип'яті після Чорнобильської катастрофи.
"Передивилася і кілька фільмів кінця 1980-х, де жителі Прип'яті згадували, як їх боялися. Не хочеться ходили колами, але в історії більше вимірів. А солідарність - так, один з найвищих проявів людини", - зазначає вона.
Експерт з міжнародної політики Українського інституту майбутнього Ілія Куса пише про байдужість і брак солідарності на рівні всього суспільства, а також катастрофічну кризу довіри між населенням і владою.
"Суспільство дуже і дуже серйозно захворіло. Це не китайський коронавірус, і не Ебола. Це наша примітивна, демонстративно-пафосна духовність, псевдо-мораль, тупа байдужість до всього, нафталіновий провінціалізм і дикий егоїзм, приправлений тотальним невіглаством, інтелектуальною убогістю та інформаційною неосвіченістю"
Екс-очільниця МОЗ Уляна Супрун радить, як боротися з монстрами, які непокоять і дітей, і дорослих.
"Якщо дитина боїться залишатися у кімнаті без світла, не залишайте її та побудьте з дитиною у темряві певний час. При цьому можна зробити щось веселе, розповісти їй якісь історії або просто побути разом. Це допоможе дитині зрозуміти, що темрява не така страшна. Часто дорослі потребують такого ж підходу як і діти, лише з іншими "монстрами під ліжком", - написала вона.
Забули, що таке село
Радниця Європейського банку реконструкції та розвитку з питань культури Світлана Пиркало згадує про свій досвід зйомки телепрограми у Нових Санжарах, і каже, що люди забули, що таке українське село.
"Ви, друзі, забули, що таке українське село. Поїдьте і поживіть у ньому, і нехай вас пару разів зурочать і проклянуть, завдадуть вам матеріальної шкоди, розпустять про вас брехню, покажуть вашій дитині свій £&?, а потім ті ж самі люди покличуть вас на весілля чи поминки. І ви підете, а куди діватися, це ж село, а як же ще. Такий сільський дуалізм", - пише вона у Facebook.
"Через два тижні колишні евакуйовані будуть бухати з прогресивним людством Нових Санжар, яке захоче відновити добре ім'я райцентру. Може. А може, й зможуть вирватися", - вважає Світлана Пиркало.
Тріумф істерії у ЗМІ
Кілька журналістів розкритикували інформаційну політику ЗМІ щодо висвітлення поширення коронавірусу.
"Я звинувачую. Ми, журналісти, доклали руку до того, що відбувається сьогодні в Нових Санжарах. Кожен день протягом двох місяців цим простим людям, які вже не раз переконувалися, що їхня держава їх не береже, розповідали про пандемію-чуму-смертельний вірус-загрозу номер один-чужого у вашому організмі. Називали страхітливі цифри хворих, не завжди згадували про тих, хто одужав. Говорили скільки померли за добу від коронавірусу, не говорили, скільки померло від звичного грипу. І це робили ми, всі ми", - пише журналістка "Вікна-новини" Яна Брензей у Facebook.
Критикує подання новин в українських ЗМІ і журналіст НВ Дмитро Бобрицький.
"Це прецедент. Українців настільки нагодували трешем в новинах, в тому числі, істерією від коронавірусу, вбивствами, імбіцильними шоу та ідіотськими серіалами про мєнтів, з рештою, це і виривається назовні. Тепер той далекий, жахаючий коронавірус спустився з екранів телевізора у Нові Санжари. Люди не чують, що наших співрогромадян кілька разів перевіряли", - пише він.
Провал інформаційної політики влади?
Журналістка Катерина Чеботарьова покладає відповідальність за те, що сталося на провал інформаційної політики влади.
"Я не виправдовую тваринний страх і реакції, аж ніяк, мені дуже шкода, що наші співвітчизники стали заручниками відсутності мозку, дилетантства і нездатності влади. Страх і відсутність достовірної інформації - шлях до масового психозу і в нікуди. І це провина держави", - пише вона.
Натомість медіаексперт і журналіст Отар Довженко зазначає, що комунікація у цій ситуації може і не допомогти.
"Роз'яснювальні кампанії, відкрита комунікація і все інше, чого, на думку багатьох коментаторів, не було (я припускаю, що справді могло не бути, але думаю, що для адекватної оцінки комунікації потрібно трошки більше, ніж гортання стрічки фейсбука) — для людей, які хочуть бути поінформованими і в чомусь переконаними", - зазначає він.
"Але є люди, які хочуть кидати каміння в автобуси і збивати літаки, які розсіюють над Україною смертельну вірусну коронобактерію. Я не бачу підстав вважати, що вони поводилися б інакше, якби їм прочитали лекцію про вірулентність штамів", - вважає Отар Довженко.
Рух "Чесно" нагадує про дописи у соцмережах українських політиків з трьох політичних сил - "Слуги народу", "Європейської солідарності" та ОПЗЖ, які могли посприяти неприязні до евакуйованих.
Що про це думають мешканці Нових Санжар
Водночас мешканці Нових Санжар не погоджуються зі своїм зображенням у ЗМІ та соцмережах. В групі Facebook "Підслухано. Нові Санжари", яка вчора використовувалася для мобілізації учасників протестів, опубліковано допис, який начебто відображає позицію місцевої мешканки.
"Мені болить за наших людей: і за односельчан, і за евакуйованих. Нам всім болить! Новини навіюють хибну думку про позицію більшості нашого селища! Ми не проти людей!", - йдеться у дописі
"Нас ніхто не попереджав. Люди просто необізнані й не знають, чого нам чекати. Але це не лотерея, ризикувати не можна. Повірте, люди бояться за свою безпеку та безпеку дітей! Нас не попередили. Чому?", - запитує вона у влади.
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