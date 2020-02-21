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На зміну мемам та жартам щодо подій у Нових Санжарах у соцмережах з'являються роздуми про те, як Україна могла опинитися в такій ситуації, а українці постати в світових ЗМІ носіями агресії проти власних співгромадян.

Користувачі соцмереж наводять приклади, як країна довго прямувала до такої ситуації, критикують дії влади, ЗМІ та брак солідарності та взаємодопомоги серед звичайних українців.

Монстр з темряви поки перемагає

Журналістка і засновниця благодійного Фонду ЛаВіта Маргарита Тулуп нагадує, як ще до Нових Санжар подібні події відбувалися в попередні роки.

"Наприклад: протести проти відкриття центру для біженців у Яготині, протест проти відкриття виїзного паліативного відділення у Франківську, протест місцевих проти побудови пандусу для спортсменки на інвалідному візку у Харкові, протест сусідів проти будівництва центру "Дача" для онкохворих дітей, протест проти клініки, у якій мають обслуговуватися ВІЛ-позитивні у Чернігові", - пише вона.

Не знаю, як ми все ще не "повиздихали" у цій ненависті до інших. Від своєї малоосвіченості. Від небажання почути. Ненавидіти простіше ніж любити", - зазначає Маргарита Тулуп.

Олександр Альба, співласник авіакомпанії SkyUp, яка провела евакуацію 73 українців та іноземців з Уханя пише, що екіпажі авіакомпанії і евакуйовані люди відчувають "жах та спустошення" після подій.

"Люди, що з вами?! Ми знаємо інших українців. Які стояли пліч-о-пліч під снайперським вогнем з дерев'яними щитами. Які під кулями, ризикуючи власним життям, тягли за собою і на собі до сховків поранених і загиблих. Які вже 6 років ціною власних життів не дають біді прийти в наші домівки. Куди ділося ваше серце? Куди ділися єднання і здоровий глузд заради порятунку один одного?", - запитує він.

Телеведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров закликає кожного українця "приміряти на себе" ситуацію.

"Уявіть, що в Ухані опинилася ваша мама, і ви вже більше місяця на нервах, чекаєте, коли вона зможе повернутися додому. Уявіть, що там за контрактом працює ваша рідна, улюблена сестричка. І живе вона в Китаї з маленькими дітьми. Що вона пережила страшний місяць, намагаючись вивезти дітей додому. Уявіть, що в Ухані ваші дружина або чоловік, коханий або кохана", - пише телеведучий.

"Коли ви дійсно це уявите, приміряєте ситуацію на себе, то захочете зустріти автобус не з каменем і матом, а з квітами і посмішкою. Щоб, розглянувши через вікно автобуса сотні посмішок і відкритих долонь, нашим по дорозі в госпіталь на карантин стало трішки тепліше. Хотілося б саме таку зустріч", - додає він.

"Через шість років після Майдану ми отримали наочну картинку проблем, які стоять перед нами. Єдина країна існувала весь цей час на рекламних щитах. Там же мешкали і європейські цінності. Поза рекламних щитів була бідна держава з напівзруйнованими інституціями. Де від влади не чекають нічого хорошого і найчастіше просто сміються над нею", - пише політолог-міжнародник Микола Капітоненко.

Журналістка Наталія Гуменюк у зв'язку з подіями в Нових Санжарах, нагадує про острахи українців щодо евакуйованих мешканців Прип'яті після Чорнобильської катастрофи.

"Передивилася і кілька фільмів кінця 1980-х, де жителі Прип'яті згадували, як їх боялися. Не хочеться ходили колами, але в історії більше вимірів. А солідарність - так, один з найвищих проявів людини", - зазначає вона.

Експерт з міжнародної політики Українського інституту майбутнього Ілія Куса пише про байдужість і брак солідарності на рівні всього суспільства, а також катастрофічну кризу довіри між населенням і владою.

"Суспільство дуже і дуже серйозно захворіло. Це не китайський коронавірус, і не Ебола. Це наша примітивна, демонстративно-пафосна духовність, псевдо-мораль, тупа байдужість до всього, нафталіновий провінціалізм і дикий егоїзм, приправлений тотальним невіглаством, інтелектуальною убогістю та інформаційною неосвіченістю"

Екс-очільниця МОЗ Уляна Супрун радить, як боротися з монстрами, які непокоять і дітей, і дорослих.

"Якщо дитина боїться залишатися у кімнаті без світла, не залишайте її та побудьте з дитиною у темряві певний час. При цьому можна зробити щось веселе, розповісти їй якісь історії або просто побути разом. Це допоможе дитині зрозуміти, що темрява не така страшна. Часто дорослі потребують такого ж підходу як і діти, лише з іншими "монстрами під ліжком", - написала вона.

Забули, що таке село

Радниця Європейського банку реконструкції та розвитку з питань культури Світлана Пиркало згадує про свій досвід зйомки телепрограми у Нових Санжарах, і каже, що люди забули, що таке українське село.

"Ви, друзі, забули, що таке українське село. Поїдьте і поживіть у ньому, і нехай вас пару разів зурочать і проклянуть, завдадуть вам матеріальної шкоди, розпустять про вас брехню, покажуть вашій дитині свій £&?, а потім ті ж самі люди покличуть вас на весілля чи поминки. І ви підете, а куди діватися, це ж село, а як же ще. Такий сільський дуалізм", - пише вона у Facebook.

"Через два тижні колишні евакуйовані будуть бухати з прогресивним людством Нових Санжар, яке захоче відновити добре ім'я райцентру. Може. А може, й зможуть вирватися", - вважає Світлана Пиркало.

Тріумф істерії у ЗМІ

Кілька журналістів розкритикували інформаційну політику ЗМІ щодо висвітлення поширення коронавірусу.

"Я звинувачую. Ми, журналісти, доклали руку до того, що відбувається сьогодні в Нових Санжарах. Кожен день протягом двох місяців цим простим людям, які вже не раз переконувалися, що їхня держава їх не береже, розповідали про пандемію-чуму-смертельний вірус-загрозу номер один-чужого у вашому організмі. Називали страхітливі цифри хворих, не завжди згадували про тих, хто одужав. Говорили скільки померли за добу від коронавірусу, не говорили, скільки померло від звичного грипу. І це робили ми, всі ми", - пише журналістка "Вікна-новини" Яна Брензей у Facebook.

Критикує подання новин в українських ЗМІ і журналіст НВ Дмитро Бобрицький.

"Це прецедент. Українців настільки нагодували трешем в новинах, в тому числі, істерією від коронавірусу, вбивствами, імбіцильними шоу та ідіотськими серіалами про мєнтів, з рештою, це і виривається назовні. Тепер той далекий, жахаючий коронавірус спустився з екранів телевізора у Нові Санжари. Люди не чують, що наших співрогромадян кілька разів перевіряли", - пише він.

Провал інформаційної політики влади?

Журналістка Катерина Чеботарьова покладає відповідальність за те, що сталося на провал інформаційної політики влади.

"Я не виправдовую тваринний страх і реакції, аж ніяк, мені дуже шкода, що наші співвітчизники стали заручниками відсутності мозку, дилетантства і нездатності влади. Страх і відсутність достовірної інформації - шлях до масового психозу і в нікуди. І це провина держави", - пише вона.

Натомість медіаексперт і журналіст Отар Довженко зазначає, що комунікація у цій ситуації може і не допомогти.

"Роз'яснювальні кампанії, відкрита комунікація і все інше, чого, на думку багатьох коментаторів, не було (я припускаю, що справді могло не бути, але думаю, що для адекватної оцінки комунікації потрібно трошки більше, ніж гортання стрічки фейсбука) — для людей, які хочуть бути поінформованими і в чомусь переконаними", - зазначає він.

"Але є люди, які хочуть кидати каміння в автобуси і збивати літаки, які розсіюють над Україною смертельну вірусну коронобактерію. Я не бачу підстав вважати, що вони поводилися б інакше, якби їм прочитали лекцію про вірулентність штамів", - вважає Отар Довженко.

Рух "Чесно" нагадує про дописи у соцмережах українських політиків з трьох політичних сил - "Слуги народу", "Європейської солідарності" та ОПЗЖ, які могли посприяти неприязні до евакуйованих.

Що про це думають мешканці Нових Санжар

Водночас мешканці Нових Санжар не погоджуються зі своїм зображенням у ЗМІ та соцмережах. В групі Facebook "Підслухано. Нові Санжари", яка вчора використовувалася для мобілізації учасників протестів, опубліковано допис, який начебто відображає позицію місцевої мешканки.

"Мені болить за наших людей: і за односельчан, і за евакуйованих. Нам всім болить! Новини навіюють хибну думку про позицію більшості нашого селища! Ми не проти людей!", - йдеться у дописі

"Нас ніхто не попереджав. Люди просто необізнані й не знають, чого нам чекати. Але це не лотерея, ризикувати не можна. Повірте, люди бояться за свою безпеку та безпеку дітей! Нас не попередили. Чому?", - запитує вона у влади.

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