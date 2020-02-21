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У Брянській області Росії з потяга "Київ - Москва" зняли китаянку з високою температурою. Її направили в інфекційну лікарню, аби перевірити на коронавірус. На карантин також відправили двадцять пасажирів, які їхали з нею в одному вагоні.

Як повідомляє "Укрзалізниця", пасажирку із симптомами респіраторного захворювання виявили під час митно-прикордонного контролю на станції Суземка.

"Вагон поїзда, у якому подорожувала китаянка, було відчеплено на станції Брянськ", - йдеться в повідомленні.

ВВС News Україна звернулася за коментарем до МЗС щодо наявності українців серед людей, яких відправили на карантин.

Як повідомив "РИА Новости" директор департаменту здоров'я Брянської області Андрій Бардуков, 20 пасажирів потягу перебуватимуть в Брянську під наглядом лікарів протягом двох тижнів.

За словами керівниці управління Росспоживнагляду у Брянській області Людмили Трапезнікової, китаянку зняли з потяга з температурою 38 градусів.

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Вагон, в якому вона їхала, відчепили від потяга і відправили в санітарний тупик, повідомили ТАСС в прикордонному карантинному пункті "Брянськ-Орловський".

У прес-службі Московської залізниці ТАСС повідомили, що на вокзалі в Москві поїзд зустрічатимуть спеціальні служби.

За інформацією брянського видання gorod-tv.com, в останні дні китаянка на батьківщині не була, вона поверталася до Москви з Києва, де перебувала нетривалий час.

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