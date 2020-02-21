Переляк у потязі "Київ-Москва": жінку зняли з маршруту, але коронавірусу не виявили

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У китаянки, яку з високою температурою зняли з потяга "Київ - Москва" у Брянській області Росії, коронавірусу не виявили.

Про це повідомило українське Міністерство інфраструктури, пославшись на повідомлення російської сторони.

"За інформацією російської сторони, результати лабораторних досліджень громадянки Китаю на новий коронавірус - негативні", - заявили у міністерстві.

Зараз жінка перебуває у Брянській обласній інфекційній лікарні.

Серед людей у вагоні, які контактували з жінкою, в інфекційну лікарню також госпіталізували п'ятьох громадян України, додали в міністерстві. Їхній стан нормальний, скарг немає, проводяться лабораторні дослідження.

Потяг прибув до місця призначення.

"Поїзд пройшов санітарну обробку та готується до повернення в Україну", - додали там.

Підозри

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Раніше "Укрзалізниця" повідомила, що пасажирку із симптомами респіраторного захворювання виявили під час митно-прикордонного контролю на станції Суземка.

"Вагон поїзда, у якому подорожувала китаянка, було відчеплено на станції Брянськ", - йшлося у повідомленні.

Як повідомила Державна прикордонна служба України, у вагоні під час прикордонного контролю, окрім китаянки, були 13 українців - 11 пасажирів та двоє провідників, шість росіян, один громадянин Канади та один громадянин Узбекистану.

Посольство України в Росії повідомило BBC News Україна, що частина українців відмовилася від карантинних заходів.

"Шість громадян України відмовились від карантину та наразі перебувають у відчепленому вагоні. Посольство України в РФ відрядило на місце події консульську посадову особу", - повідомили у посольстві України в РФ.

Українські прикордонники зазначають, що китаянка прибула до Києва з Мінська літаком.

"Під час проходження контролю на кордоні її стан здоров'я занепокоєння не викликав", - наголосили в ДПСУ.

На кордоні з Росією українські військовослужбовці ще раз поцікавилися станом її здоров'я, жінка заявила, що з нею все гаразд.

"За зовнішніми ознаками хворою жінка також не виглядала", - додали в ДПСУ.

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