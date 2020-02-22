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Переможцем національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення" став гурт Go-A з піснею "Соловей".

Саме ці виконавці представлять Україну на 65-му пісенному конкурсі, який цього року пройде в нідерландському Роттердамі.

Загалом до фіналу вийшло шість конкурсантів: KHAYAT, TVORCHI, Девід Аксельрод, КRUTЬ, Jerry Heil та гурт Go-A.

За результатами голосування журі та глядачів, переможцем став київський гурт, який у своєму звучанні поєднує етнічну манеру виконання й електронну музику.

З 2012 року музиканти Go-A встигли виступити на багатьох фестивалях - від "Країни мрій" і "Гогольфесту" до Jazz Koktebel.

На другому місці за кількістю балів опинився виконавець KHAYAT, на третьому - співачка KRUTЬ.

65-й конкурс "Євробачення" цього року пройде в нідерландському Роттердамі, оскільки минулого року переміг співак з цієї країни Дункан Лоренс з піснею Arcade.

У 2019 році "Євробачення" відбулося в ізраїльському Тель-Авіві. Україна участі в цьому конкурсі не брала через скандал під час нацвідбору.

Тоді, за результатами голосування, перемогла співачка Maruv, однак через незгоду з умовами контракту вона на "Євробачення" так і не поїхала.

Згодом українська сторона прийняла рішення взагалі відмовитися від участі в конкурсі того року.

Детальніше почитати про всіх учасників нацвідбору і послухати їхні пісні можна в матеріалі BBC News Україна.

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