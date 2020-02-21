У поштовій вантажівці виявили банку з людським мозком

Копирайт изображения Courtesy US Customs and Border Protection

Американські митники виявили незвичайну знахідку, коли проводили вибіркову перевірку канадської поштової вантажівки, - банку із людським мозком.

Банку знайшли, коли вантажівка перебувала на мосту Blue Water Bridge, який з'єднує Мічиган і канадську провінцію Сарнію, повідомила Митна і прикордонна служба США (CBP).

Вона містилася всередині вантажу з написом "древній навчальний зразок".

Поштове відправлення зробили з Торонто, а прямувало воно в Кеношу, штат Вісконсин.

"Відкривши відправлення, співробітники CBP знайшли пакунок зі зразком мозку людини, що містився у скляній прозорій банці без будь-яких документів на підтвердження законного ввозу в США", - йдеться у повідомленні відомства.

За словами директор порту CBP у регіоні Майкла Фокса, у США існують жорсткі правила видачі дозволів на імпорт вантажів, "на зразок такого".

Це не перша дивна знахідка, виявлена прикордонниками США.

2014 року прикордонні інспектори Міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса вилучили 67 живих гігантських африканських равликів на шляху з Нігерії до Каліфорнії.

Цих масивних молюсків, заборонених у США, згодом спалили, бо вони можуть переносити шкідливих паразитів.

2006 року вилучили вісім тонн доісторичних скам'янілостей, зокрема яйця динозавра, які були перевезені контрабандою з Аргентини.

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