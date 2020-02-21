"Вони - не з рогами і копитами і чекали на інший прийом". Зеленський - про евакуацію з Китаю

Копирайт изображения Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відеозвернення у зв'язку з евакуацією людей з Китаю, яка відбулася напередодні і збурила селище Нові Санжари, де розмістили людей на карантин.

"Я хочу, щоб всі усвідомили: ми змінюємо ставлення держави до громадянина. Кожен українець має чітко знати: моя держава мене не залишить", - наголосив президент на початку звернення.

Він зауважив, що всі евакуйовані люди пройшли перевірку, не становлять жодної загрози, і "очікували на інший прийом" у себе вдома:

"Більшість громадян, які повернулися,.. - громадяни майже з усіх областей України. Це наші українці, не прокажені, не хворі чумою, не з рогами і копитами, а звичайні нормальні люди", - заявив президент.

"І вони точно чекали на іншій прийом на своїй, як їм здавалось, рідній землі", - додав він.

"Підбурювачі будуть покарані"

Копирайт изображения Reuters Image caption Місцеві мешканці, наполохані чутками та схвильовані через брак інформації, зустріли евакуйованих протестами

Президент України Володимир Зеленський також висловив переконання, що за "нагнітанням ситуації" у нових Санжарах стоять підбурювачі, яких він пообіцяв покарати.

"Я розумію, що у певної частини місцевих мешканців виникли занепокоєння. Ми знаємо, що дехто свідомо та навмисно сіяв серед людей паніку, а потім підбурював до цього дикунства. Замовники і організатори понесуть відповідальність", - заявив президент.

За його словами, "усі фото і телекамери зафіксували обличчя багатьох людей, які організували масові безпорядки".

"Це - "відомі світу вірусологи" у спортивних костюмах. Раніше вони були помічені як "поважні аграрії", що виступають проти ринку землі", - сказав Зеленський.

"Усім режисерам-постановникам цього театру я хочу сказати: є моменти коли немає інтересів влади чи опозиції, а є інтереси України... І відповідальність - спільна, для когось - політична, а для когось - кримінальна", - наголосив він.

Евакуйованих з китайського Уханя українців, а також громадян деяких інших країни, привезли на карантин у Нові Санжари напередодні.

Місцеві мешканці, наполохані чутками та схвильовані через брак інформації, зустріли їх протестами, палили шини та розбили вікно в одному з автобусів.

Евакуйовані люди проведуть у санаторії на обсервації два тижні - житимуть під наглядом лікарів і не спілкуватимуться з навколишнім світом.

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