"Вони - не з рогами і копитами і чекали на інший прийом". Зеленський - про евакуацію з Китаю
Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відеозвернення у зв'язку з евакуацією людей з Китаю, яка відбулася напередодні і збурила селище Нові Санжари, де розмістили людей на карантин.
"Я хочу, щоб всі усвідомили: ми змінюємо ставлення держави до громадянина. Кожен українець має чітко знати: моя держава мене не залишить", - наголосив президент на початку звернення.
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Він зауважив, що всі евакуйовані люди пройшли перевірку, не становлять жодної загрози, і "очікували на інший прийом" у себе вдома:
"Більшість громадян, які повернулися,.. - громадяни майже з усіх областей України. Це наші українці, не прокажені, не хворі чумою, не з рогами і копитами, а звичайні нормальні люди", - заявив президент.
"І вони точно чекали на іншій прийом на своїй, як їм здавалось, рідній землі", - додав він.
"Підбурювачі будуть покарані"
Президент України Володимир Зеленський також висловив переконання, що за "нагнітанням ситуації" у нових Санжарах стоять підбурювачі, яких він пообіцяв покарати.
"Я розумію, що у певної частини місцевих мешканців виникли занепокоєння. Ми знаємо, що дехто свідомо та навмисно сіяв серед людей паніку, а потім підбурював до цього дикунства. Замовники і організатори понесуть відповідальність", - заявив президент.
За його словами, "усі фото і телекамери зафіксували обличчя багатьох людей, які організували масові безпорядки".
"Це - "відомі світу вірусологи" у спортивних костюмах. Раніше вони були помічені як "поважні аграрії", що виступають проти ринку землі", - сказав Зеленський.
"Усім режисерам-постановникам цього театру я хочу сказати: є моменти коли немає інтересів влади чи опозиції, а є інтереси України... І відповідальність - спільна, для когось - політична, а для когось - кримінальна", - наголосив він.
Евакуйованих з китайського Уханя українців, а також громадян деяких інших країни, привезли на карантин у Нові Санжари напередодні.
Місцеві мешканці, наполохані чутками та схвильовані через брак інформації, зустріли їх протестами, палили шини та розбили вікно в одному з автобусів.
Евакуйовані люди проведуть у санаторії на обсервації два тижні - житимуть під наглядом лікарів і не спілкуватимуться з навколишнім світом.
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