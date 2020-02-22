На Донбасі спроба прориву лінії зіткнення. Друга за тиждень

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Вночі 22 лютого проросійські сили на Донбасі здійснили невдалу спробу прорвати оборону через лінію зіткнення. Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з інформацією, "противник під прикриттям вогню зі стрілецької зброї намагався вийти на позиції української армії поблизу селища Новотошківське".

"Підрозділи Об'єднаних сил своєчасно виявили ворога та черговими вогневими засобами відбили атаку".

У штабі кажуть, що "ДРГ противника зазнала втрат і відступила". "При цьому, ворог залишив на полі бою тіло загиблого російського найманця", - додали українські військові.

Не перша спроба

Це не перша невдала спроба прорвати оборону Об'єднаних сил цього тижня.

У вівторок зранку проросійські сили на Донбасі пішли у наступ неподалік ділянки розведення у Золотому. Тоді штаб ООС повідомляв про важкі бої.

Супротивник застосував різне озброєння: від гранатометів і великокаліберних кулеметів до важких 120-мм мінометів.

"Під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій та здійснили спробу просування через лінію розмежування", - відзначали у штабі ООС.

В результаті бою загинув один військовий, п'ятеро отримали поранення.

Росія послідовно заперечує участь своїх військових у конфлікті на Донбасі.

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