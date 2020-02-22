На Донбасі спроба прориву лінії зіткнення. Друга за тиждень
Вночі 22 лютого проросійські сили на Донбасі здійснили невдалу спробу прорвати оборону через лінію зіткнення. Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.
Згідно з інформацією, "противник під прикриттям вогню зі стрілецької зброї намагався вийти на позиції української армії поблизу селища Новотошківське".
"Підрозділи Об'єднаних сил своєчасно виявили ворога та черговими вогневими засобами відбили атаку".
У штабі кажуть, що "ДРГ противника зазнала втрат і відступила". "При цьому, ворог залишив на полі бою тіло загиблого російського найманця", - додали українські військові.
Не перша спроба
Це не перша невдала спроба прорвати оборону Об'єднаних сил цього тижня.
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У вівторок зранку проросійські сили на Донбасі пішли у наступ неподалік ділянки розведення у Золотому. Тоді штаб ООС повідомляв про важкі бої.
Супротивник застосував різне озброєння: від гранатометів і великокаліберних кулеметів до важких 120-мм мінометів.
"Під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій та здійснили спробу просування через лінію розмежування", - відзначали у штабі ООС.
В результаті бою загинув один військовий, п'ятеро отримали поранення.
Росія послідовно заперечує участь своїх військових у конфлікті на Донбасі.
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