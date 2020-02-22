Новий епізод "Друзів" вийде у травні

Копирайт изображения Channel 4 publicity Image caption Серіал про пригоди шістьох приятелів не сходив з екранів цілих 10 років (з 1994 по 2004-й)

Весь зірковий склад "Друзів" збереться вперше за 15 років для зйомок спеціального випуску, який покажуть на стрімінговому сервісі HBO Max.

Вихід епізоду заплановано на травень, але точну дати поки не назвали.

Відомо, що на екрани повернеться уся зіркова шістка "друзів" - Дженніфер Еністон (Рейчел), Кортні Кокс (Моніка), Ліза Кудроу (Фібі), Метт Леблан (Джоуї), Метью Перрі (Чендлер) і Девід Швіммер (Росс).

Метью Перрі першим розповів про це в Instagram, додавши до допису фото акторів 1990-х років. Решта акторів також поділилися цим постом.

"Друзі" - американський комедійний серіал про життя шістьох приятелів. Прем'єра першої серії відбулася 1994 року. Стрічка не сходила з екранів цілих 10 років, її визнали однією з найкращих в історії американського телебачення.

Останній епізод "Друзів" подивилися 52,5 мільйона глядачів лише в США. Це був рекорд 2000-х років.

Нові шанувальники у серіалу з'явилися після того, як він вийшов на Netflix.

Чутки про вихід нової серії "Друзів" з'явилися у жовтні минулого року, після того як Дженіфер Еністон виклала фото акторів в Instagram.

HBO у 2019 році отримала права на показ "Друзів" за 425 млн доларів.

За даними Variety, очікується, що кожен учасник зйомок нового епізоду отримає по 2,5 млн доларів.

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