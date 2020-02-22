Коронавірус: інкубаційний період може бути довшим за 14 днів

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70-річний чоловік у провінції Хубей заразився на коронавірус, але не мав симптомів хвороби впродовж 27 днів - повідомляє Reuters з посиланням на інформацію місцевої влади.

Це означає, що інкубаційний період хвороби може бути довшим, ніж 14 днів, як вважали до цього.

У разі, як інформація про довший інкубаційний період підтвердиться, зусилля щодо обмеження поширення вірусу, від якого померли понад 2 тисячі людей, будуть складнішими.

Як ідеться на офіційному сайті влади провінції Хубей, що стала епіцентром поширення вірусу, 24 січня чоловік повернувся до Шеньнунцзя, що на північному заході Хубей, зі східної частини Ечжоу, де він контактував зі своєю інфікованою сестрою. Він подорожував власною машиною.

20 лютого в нього піднялася температура, а наступного дня тест на вірус дав позитивний результат.

За повідомленням МОЗ, станом на ранок 22 лютого у світі зареєстровано 77 661 випадок захворювання COVID-19, з них 2360 (3,0%) померли, водночас 20925 (26,9%) осіб одужали.

У 82% усіх випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, зафіксовано в одній провінції Китаю - Хубей.

За межами Китаю зафіксовано 1267 випадків у 27 країнах світу. В країнах Європи - 64 випадки. Найбільше - 20 випадків - в Італії. У Німеччині - 16, Франції - 12, Великобританії - 9, Росії та Іспанії по 2, у Швеції і Бельгії - по одному.

В Україні, за даними МОЗ, не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом.

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