МВС готує підозри та адмінпротоколи до учасників протесту у Нових Санжарах

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Після протестів і сутичок з поліцією у Нових Санжарах відкриті карні провадження за п'ятьма статтями Кримінального кодексу - повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Зараз співробітники поліції готуються пред'явити підозри та адміністративні протоколи 24 особам, які були затримані в день масових заворушень", - заявив представник МВС, додавши, відповідальність учасників протесту буде як адміністративною, так і кримінальною, - "зокрема ті, хто кидали бруківку в голови поліцейським, ті, хто кидали каміння в автобуси, ті, хто розпалював міжнаціональну ворожнечу".

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Загалом, за словами Антона Геращенка, учасники протесту у Нових Санжарах проти прибуття евакуйованих з Китаю порушили п'ять кримінальних статей: перекриття транспортних магістралей, незаконні масові акції, погрози та напади на співробітників поліції, розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

За Кримінальним кодексом (ст.345), погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу може каратися до 12 років позбавлення волі, залежно від важкості травм, отриманих правоохоронцем. За словами Антона Геращенка, поліцейський, у якого жбурнули камінням, отримав струс мозку, а на обличчя йому наклали шість швів.

Він також розповів, чому влада обрала саме це місце для поселення евакуйованих з Китаю.

"По-перше, там дисциплінований персонал, який входить в структуру Національної гвардії, по-друге, там територія, яку ми можемо ефективно захищати, і нам все добре відомо", - заявив Антон Геращенко.

Image caption Одразу після того, як протест у Нових Санжарах завершився, правоохоронці стали фіксувати речові докази - каміння

До протистояння на Полтавщині, за словами заступника міністра внутрішніх справ, призвело те, що "півтора місяця засоби масової інформації світові роздмухують інформацію про цей коронавірус".

"Вчора ми бачили, що в Америці почалися виступи і цькування осіб, які приїхали з Китаю в Лос-Анджелес. Такі ж цькування ідуть зараз у Франції та Італії. Але Україна показала самий ненайкращий приклад того, як повинно відноситися до своїх співгромадян", - вважає представник МВС.

20 лютого на обсервацію до санаторію Національної гвардії у Нових Санжарах, що на Полтавщині, привезли 45 українців та 27 іноземних громадян, евакуйованих з Китаю.

Місцеві жителі протестували проти такого рішення влади і намагалися перешкодити проїзду автобусів з евакуйованими. Після сутичок з поліцією 24 учасники протесту були затримані, але згодом 23 з них звільнили. Ще один учасник протесту - як твердить заступник міністра, той, що кинув бруківку у поліцейського - залишається під вартою.

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